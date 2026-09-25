Colisão aconteceu por volta das 11h na rua Tietê Foto: A Cidade
Da redação
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 11h, na rua Tietê, entre as ruas Pernambuco e Sergipe, no centro de Votuporanga. Um motociclista que foi envolvido acabou ficando preso embaixo de um dos veículos e precisou ser socorrido.
De acordo com informações colhidas no local, o motociclista seguia na Tietê quando um veículo Toyota Corolla branco, que fazia uma manobra, colidiu com a vítima. O motociclista caiu e deslizou pela rua até parar embaixo de uma caminhonete estacionada próxima ao local.
A vítima foi atendida pelo Samu com uma fratura em uma das pernas, consciente, mas reclamando de muita dor. Ele foi levado para a Santa Casa.