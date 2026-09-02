Ela pede a realização de uma força-tarefa para levantar, revitalizar e modernizar a sinalização de ruas do município

publicado em 02/09/2026

Algumas das placas ficam próximas ao novo Paço Municipal Foto: A Cidade

Da redaçãoApós reclamações constantes de munícipes e cobertura do jornal A Cidade, a Prefeitura recebeu uma indicação para realizar uma força tarefa para trocar as placas de identificações de ruas na cidade. Várias delas, inclusive em ruas próximas ao novo Paço Municipal, estão em péssimas condições, dificultando sua leitura.A indicação é de autoria do vereador Marcão Braz (PP) e pede a realização de uma força-tarefa para levantar, revitalizar e modernizar a sinalização de ruas do município. Segundo ele, essa situação “prejudica severamente o trabalho de motoristas de aplicativos, taxistas, prestadores de serviços, ambulâncias, viaturas policiais e, notadamente, o setor de entregas de e-commerce e comércio local (delivery), gerando atrasos e ineficiência.”No dia 27 de agosto, o jornal A Cidade publicou uma matéria informando vários dos lugares onde as placas estão em más condições. Algumas delas são as das ruas Walfredo José Farinazzo, Domingos Ferreira, Vereador Luiz Zucolotto, Marcelo Brunini e avenida Sebastião Vaz de Oliveira – esta com uma placa que fica na esquina do novo Paço Municipal.Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança informou, na época, que realiza constantemente serviços de manutenção, recuperação e substituição das placas de sinalização e identificação de vias, conforme as necessidades identificadas pelas equipes e as demandas encaminhadas pela população. De acordo com a pasta, neste ano já foram substituídas cerca de 900 placas em toda a cidade, sendo 400 delas de nomenclatura de ruas.