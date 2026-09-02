Vagas disponíveis para "Fotografia para Gastronomia com Smartphone" e "Técnicas de Manicure e Pedicure"; inscrições no site da Prefeitura

publicado em 02/09/2026

As capacitações serão realizadas nas dependências do CTMO Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" (CTMO), em parceria com o Senac, oferece dois novos cursos gratuitos de qualificação profissional: "Fotografia para Gastronomia com Smartphone" e "Técnicas de Manicure e Pedicure". As inscrições já estão disponíveis no site www.empregavotu.com.brSão 20 vagas para cada curso, com inscrições limitadas à quantidade disponível. As capacitações terão início nos dias 21 de setembro, para Manicure, e 29 de setembro, para Fotografia, respectivamente, e serão realizadas no período noturno, das 19h às 22h, de segunda a quinta-feira, nas dependências do CTMO, anexo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na rua Barão do Rio Branco, nº 4.497, próximo ao Jornal A Cidade.Para participar do curso "Técnicas de Manicure e Pedicure", é necessário ter, no mínimo, 18 anos e Ensino Fundamental II incompleto. Já para o curso "Fotografia para Gastronomia com Smartphone", os interessados também devem ter 18 anos ou mais e Ensino Médio incompleto.O curso de "Técnicas de Manicure e Pedicure" é uma oportunidade para quem deseja adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades em uma área que pode possibilitar atuação autônoma ou junto a salões de beleza e outros estabelecimentos do segmento. A capacitação também pode contribuir para que profissionais que já atuam na área aprimorem suas técnicas e ofereçam serviços cada vez mais qualificados.Já o curso de "Fotografia para Gastronomia com Smartphone" acompanha uma necessidade cada vez mais presente para profissionais e empreendedores do setor de alimentação, que utilizam imagens para apresentar seus produtos, divulgar seus negócios e fortalecer sua presença nas redes sociais. A capacitação oferece conhecimentos que podem ser aplicados tanto por quem pretende atuar profissionalmente com produção de imagens quanto por empreendedores que desejam melhorar a apresentação de seus produtos.A iniciativa integra as ações da Prefeitura de Votuporanga para ampliar o acesso à qualificação profissional. Por meio de parcerias como a firmada com o Senac, o CTMO oferece capacitações gratuitas que contribuem para o desenvolvimento de novas habilidades, a geração de renda, a recolocação profissional e o aperfeiçoamento de quem já atua no mercado de trabalho.Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1488 (ramal 208), ou com o Senac pelo telefone (17) 3426-6708.