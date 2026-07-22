Peão de Santa Fé do Sul, que representa a Equipe Roseta, terminou a competição com 273 pontos e assegurou o título na Arena do Barretão

publicado em 02/09/2026

Júlio César de Oliveira, peão de Santa Fé do Sul, foi campeão no maior rodeio da América do Sul Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNatural de Santa Fé do Sul, o jovem peão Júlio César de Oliveira foi o vencedor da modalidade Cutiano no Rodeio de Barretos. Integrante da Equipe Roseta, o competidor somou 273 pontos e terminou a disputa na primeira colocação, de forma isolada, após realizar a montaria que definiu o resultado no último dia do evento, na tradicional Arena do Barretão.Para a apresentação decisiva, Júlio César montou a égua Justiceira, da Tropa WR. O animal já havia sido escolhido pelo peão durante a abertura do rodeio, quando ele conseguiu alcançar 92 pontos. Na etapa final, o competidor voltou a apresentar um desempenho de destaque e obteve a pontuação que precisava para assegurar a conquista do campeonato.A atuação do peão foi acompanhada pelos espectadores que estavam nas arquibancadas do Parque do Peão, que reagiram com aplausos após a montaria. Com o fim da prova e a confirmação do resultado, narradores e integrantes da organização destacaram a atuação apresentada pelo competidor durante o rodeio, ressaltando sua habilidade, dedicação e fé demonstradas ao longo da competição. Em Santa Fé do Sul, a vitória de Júlio César repercutiu entre moradores e lideranças do município.