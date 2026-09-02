O vereador O Wartão (União) utilizou seu tempo de tribuna para questionar o Executivo Municipal pelo atraso da obra

publicado em 02/09/2026

A obra, que está avaliada em R$ 2,9 milhões, faz parte do Novo PAC Foto: A Cidade

Da redaçãoA obra da nova sede do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso continua parada após a rescisão contratual da Prefeitura de Votuporanga com a empresa responsável pela obra, a BHO Engenharia. Porém, essa questão foi levantada e cobrada na sessão da Câmara que ocorreu nesta segunda-feira (31).O vereador O Wartão (União) utilizou seu tempo de tribuna para questionar o Executivo Municipal pelo atraso da obra. Ele mostrou fotos atualizadas do local e alertou que “o prédio está totalmente abandonado, mas está com fiação, tudo ligado. Em breve vão ter vândalos que vão passar lá, fazer uma visita e vão levar aquela fiação embora.”Ele ainda citou como está a situação do atual prédio da UBS. “A unidade de saúde do Palmeiras I está numa situação carente. O pessoal trabalhando lá, tudo precisando de melhorias. O atendimento bom, mas precisando de melhorias. Quando chove, chove mais dentro do que fora, e a gente está lá com um prédio que não entrega”, afirmou.A obra, que está avaliada em R$ 2,9 milhões e faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), teve a rescisão de contrato anunciada no dia 16 de junho, assim como aplicação de uma multa de R$ 290 mil. A BHO entrou com recurso, mas o mesmo foi negado e a decisão foi mantida no dia 27 de julho.Em nota, a Prefeitura informou que “não houve registro de furto de fios, em nenhum momento, no local onde está sendo construída a nova sede do Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedroso", no bairro Monte Alto. O espaço permanece fechado e conta com medidas de segurança e proteção, incluindo iluminação durante o período noturno.”O Executivo Municipal também explicou que “já autorizou a abertura de novo processo licitatório para a contratação de uma empresa que ficará responsável pela conclusão da obra. O procedimento está em andamento, seguindo os trâmites administrativos necessários para a realização da licitação.” Apesar disso, não foi anunciada uma nova data para o término da obra.