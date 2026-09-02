Maior receptora é a vereadora Débora Romani, com R$ 400 mil somente para ela; Cabo Renato Abdala e Dr. Hery não receberam nada

publicado em 02/09/2026

O Fundo Eleitoral, ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), vai ser de quase R$ 5 bilhões neste ano Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil

Da redaçãoCom a campanha eleitoral tendo começado, já é possível saber quanto cada candidato recebeu, até o momento, de Fundo Eleitoral. Os seis candidatos com domicílio eleitoral na cidade receberam, juntos, R$ 893.353,73 de seus partidos para financiar suas campanhas.O Fundo Eleitoral, ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), é um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos e está previsto na Constituição. A distribuição entre os partidos considera a representatividade de cada um no Congresso Nacional, ou seja, quem tem mais parlamentares ganha mais. O Partido Liberal (PL) é a sigla com maior valor, em torno de R$ 881 milhões. Em seguida, aparecem o Partido dos Trabalhadores (PT), com aproximadamente R$ 615 milhões, e o União Brasil, com cerca de R$ 526 milhões. Serão distribuídos quase R$ 5 bilhões nestas eleições.Na cidade, dos seis candidatos, a vereadora Débora Romani é a que possui o maior aporte na campanha, com R$ 400 mil. Ela é seguida por Dalbert Mega (PP) com R$ 350 mil, Natielle Gama (Podemos) com R$ 100 mil e a Protetora Sandra Valéria (Solidariedade) com R$ 43 mil. Dr. Hery (Avante) e Cabo Renato Abdala (PRD) não receberam nenhum recurso do Fundo Eleitoral. Todos os valores foram consultados no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na manhã desta terça-feira (1°).Com relação a financiamento próprio, apenas o Dr. Hery declarou ter aportado R$ 16 mil em sua campanha.