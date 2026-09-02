As oportunidades estão cadastradas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.

publicado em 02/09/2026

O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 134 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 18 vagas de trabalho: ajudante de motorista; assistente de vendas; atendente (sorveteria); auxiliar de escrita fiscal; auxiliar de logística; auxiliar de produção; montador de armação (estofados); motorista de caminhão; motorista de ônibus; operador de maq. pantográfica (estofados); pedreiro; percinteiro; representante comercial; serralheiro; serviços gerais; tapeceiro; técnico em manutenção (forno crematório); vendedor externoPara concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 33 oportunidades disponíveis: agente de viagens; analista de crédito; atendente crediário; atendente funerário; auxiliar administrativo; auxiliar de cabelereira; auxiliar de compras; auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; auxiliar de motorista; comercial (odonto); consultora de vendas; copeira; costureira; cozinheira; CRC (consultor de relacionamento com o cliente); entregador; estoque; expedidor; financeiro; florista (confecção de coroa de flores); garçom; gerente de farmácia; jovem aprendiz; montador de estruturas; motorista (caminhão); operador comercial; operadora de caixa; recepção; social media; vendedor(a) (material de construção); vendedor(a) comercial.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 83 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.