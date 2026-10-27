A cidade registrou 18,17% de pessoas faltantes, menor nível desde 2012

publicado em 27/10/2026

A cidade registrou 18,17% de pessoas faltantes, menor nível desde 2012 Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Da redaçãoA abstenção do segundo turno da eleição presidencial, ocorrida neste domingo (25), registrou a menor porcentagem em Votuporanga nos últimos 14 anos. Com oficialmente 18,17% de abstenção total, o número representa uma diminuição à média normal entre 20% e 25%.De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), essa também é somente a segunda vez desde 2012 que a abstenção fica abaixo de 20%, sendo a última no próprio ano de 2012, quando apenas 18,93% do eleitorado votuporanguense apto a votar decidiu não ir às urnas.Entre 2016 e o primeiro turno de 2026, contando os primeiros e segundos turnos, a abstenção sempre havia ficado na média, com a única exceção sendo a eleição municipal de 2020. Naquele ano, devido ao auge da pandemia de Covid, Votuporanga registrou o recorde de 31,15% do eleitorado não comparecendo às urnas.No primeiro turno, a cidade registrou 21,04% de abstenção, com 14.501 pessoas que estavam aptas a votar, escolhendo não ir. No domingo, esse número caiu para 12.526.No Brasil como um todo o número de eleitores absentes também caiu, saindo de 21,08% no primeiro turno para 19,22% no segundo. Ao todo, foram quase 3 milhões a mais de pessoas que escolheram votar.