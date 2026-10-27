O principal ponto de concentração das comemorações foi a avenida do Assary, onde manifestantes se reuniram em uma carreata após a confirmação do resultado eleitoral

publicado em 27/10/2026

Na avenida do Assary, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemoraram a vitória na noite de anteontem Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brApoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíram às ruas de Votuporanga na noite deste domingo (25) para comemorar a vitória no segundo turno das eleições para a Presidência da República, em disputa contra Flávio Bolsonaro (PL). O principal ponto de concentração das comemorações foi a avenida do Assary, onde manifestantes se reuniram em uma carreata após a confirmação do resultado eleitoral.A mobilização contou com veículos, bandeiras, buzinaços e gritos de apoio ao presidente. Parte do movimento teve início na sede do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), localizada na rua Minas Gerais. De lá, uma carreata seguiu em direção à avenida do Assary, reunindo apoiadores para celebrar o resultado das urnas.Em conversa com o jornal, Guilherme Gasques, presidente do PT em Votuporanga, comentou a mobilização e destacou a participação popular durante o período eleitoral. “Nós acreditamos que essa foi uma vitória diferente, não pelo resultado final, mas pela forma que foi construída ao longo do tempo. Há bastante tempo a gente não via em Votuporanga a participação popular nas ruas. E nesse ano, após o primeiro turno, nós conseguimos fazer algumas atividades, principalmente com a juventude, que decidiu sair às ruas para lutar por um país soberano, por mais recursos para a saúde, e isso de verdade marcou essa eleição”, comentou.No cenário nacional, Lula conquistou a reeleição para seu quarto mandato com aproximadamente 51,77% dos votos válidos, contra 48,23% de Flávio Bolsonaro (PL), em uma disputa acirrada pela Presidência da República.Em Votuporanga, entretanto, o resultado foi diferente. Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado, com 36.779 votos (67,62%), enquanto Lula (PT) recebeu 17.613 votos (32,38%).