Os terrenos estão localizados no 7º Centro Empresarial, que fica no distrito de Simonsen

publicado em 27/10/2026

Os terrenos estão localizados no 7º Centro Empresarial, que fica no distrito de Simonsen Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoDois terrenos da Prefeitura de Votuporanga localizados no 7º Centro Empresarial, que fica no distrito de Simonsen, estão com data marcada para serem leiloados. O leilão ocorrerá no dia 9 de novembro e será realizado pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL).O primeiro e mais valioso terreno está localizado na beira da rodovia Euclides da Cunha, com a parte de trás sendo limitada pela ferrovia. A avaliação técnica realizada por uma comissão do Executivo Municipal definiu o valor do local em R$ 174 por metro quadrado. Como o terreno possui 31.715,52 m², o preço final é de R$ 5.518.500,48. O segundo terreno fica na rotatória interna da avenida do centro empresarial. O mesmo comitê precificou o local a R$ 132 por metro quadrado, sendo que a área do local é de 10.307,83 m², totalizando R$1.360.633,56.Em setembro, o projeto de lei que determinava a possibilidade de venda dos terrenos foi aprovado na Câmara, com votos negativos dos vereadores O Wartão, Osmair Ferrari (PL) e Serginho da Farmácia (PP). Este último justificou seu voto explicando que “foi justamente o que o nobre vereador Renato disse na tribuna. Foi uma promessa do prefeito Jorge Seba no primeiro mandato e também no prefeito anterior. Eu fiz, com muito compromisso, com vários empresários que me pediram, que teriam seu espaço no sétimo distrito. Pelo visto esse projeto vai beneficiar uma ou duas pessoas só, e não dezenas, ou até centenas de pessoas com espaços de 500m², 250m². Essas pessoas, foi falado a elas, por meio de promessa eleitoral, que elas teriam o espaço lá.”Esse é a segunda tentativa da Prefeitura de arrecadar fundos se desfazendo de terrenos neste ano. A primeira aconteceu no primeiro semestre, quando o lote onde está localizado o Centro de Zoonoses da cidade foi escolhido para ser vendido por um valor de quase R$ 4 milhões.Na época, a justificativa para a venda do terreno foi “a captação de recursos para serem investidos na finalização do Novo Paço Municipal bem como proporcionará, que parte desses recursos, seja utilizado para a adequação do local onde será a nova sede do Centro de Zoonoses.”Quando ocorreu o leilão, também pela BLL, o preço mínimo de R$ 3.984.300,00, que é o valor avaliado pela comissão da Prefeitura, não foi atingido. Desde então, não houve outra tentativa de venda do local.