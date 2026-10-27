Após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a reportagem do A Cidade ouviu lideranças de alguns setores do município

publicado em 27/10/2026

O jornal A Cidade procurou várias lideranças da cidade para saber a opinião e a análise sobre o pleito Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoCom a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais sobre Flávio Bolsonaro (PL) anteontem, o jornal A Cidade procurou várias lideranças da cidade para saber a opinião e a análise sobre o pleito.O presidente da Câmara Municipal, o vereador Daniel David (MDB), declarou apenas que “a população brasileira foi às urnas e decidiu pela reeleição do presidente Lula. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um Brasil próspero e desenvolvido.” Já o deputado estadual eleito Danilo Campetti (Republicanos) se posicionou pelo do candidato derrotado, dizendo estar ao lado de Flávio Bolsonaro. “Apoio sua decisão de recorrer à Justiça. Os questionamentos apresentados por ele precisam ser analisados com seriedade, transparência e dentro da legalidade. O povo brasileiro merece respostas, e todas as dúvidas sobre o processo eleitoral precisam ser devidamente esclarecidas.”Outros dois políticos que se posicionaram foram o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), e o deputado estadual Carlão Pignatari (PSD). O mandatário da cidade afirmou que “a democracia se fortalece quando respeitamos a vontade popular, expressa livremente pelo voto, com transparência e lisura em todas as etapas do processo eleitoral. A decisão de ampliar o horário de votação, anunciada pelo ministro Cristiano Zanin no próprio momento previsto para o encerramento das urnas, gerou questionamentos sobre a condução do processo e seus efeitos práticos, que precisam ser devidamente esclarecidos pelas instituições competentes. Em Votuporanga, temos feito a nossa parte, trabalhando diariamente para atender às necessidades da população, independentemente de posições políticas. Acredito que esse deve ser o nosso compromisso: respeitar a democracia, garantir transparência e manter o foco no que realmente importa, que é melhorar a vida das pessoas. As eleições passam, mas nossa responsabilidade com a cidade e com os cidadãos continua. O que nos une deve ser sempre maior do que aquilo que nos divide.”Já o deputado também ressaltou a vontade do povo, dizendo que “respeitamos a decisão soberana das urnas, mas, infelizmente, o Brasil enfrentará anos de grandes dificuldades e desafios. Espero que o governo tenha responsabilidade na condução da economia, respeito às instituições e compromisso com quem trabalha e produz. Acima das diferenças políticas, deve prevalecer o interesse do Brasil e dos brasileiros.Guilherme Sant’Ana, presidente da ACV, foi procurado, porém, ele não comentou o assunto. Segundo ele, “A Associação Comercial de Votuporanga é apartidária e por isso não nos posicionamos nessa questão”. O atual presidente da Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga), Silvano de Oliveira, também afirmou que não irá se posicionar sobre o assunto.