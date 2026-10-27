O juiz eleitoral de Votuporanga, Og Cristian Mantuan, e o chefe do Cartório Eleitoral da cidade, Robson de Oliveira, falaram ao jornal A Cidade sobre o assunto

publicado em 27/10/2026

O juiz eleitoral de Votuporanga, Og Cristian Mantuan, e o chefe do Cartório Eleitoral da cidade, Robson de Oliveira, falaram sobre o assunto Foto: A Cidade

Da redaçãoCom o término do segundo turno da eleição presidencial tendo sido realizado neste domingo (25), as duas autoridades responsáveis pelo andamento do processo se pronunciaram. O juiz eleitoral de Votuporanga, Og Cristian Mantuan, e o chefe do Cartório Eleitoral da cidade, Robson de Oliveira, falaram ao jornal A Cidade sobre o assunto.O chefe de cartório comentou que houve apenas uma troca de urna na cidade, ocorrida na Escola Piconzé, na parte da manhã. Após isso, o processo foi tranquilo, até a complicação sobre o horário do fechamento das urnas. “Quando a notícia chegou, as sessões já estavam encerradas, então houve ali, claro, uma situação de relativa incerteza, em relação aos procedimentos a serem adotados. Mas logo depois, pouco tempo depois, já houve a informação de que os mesários podiam finalizar o processo e encaminhar as urnas para o cartório eleitoral para o procedimento de transmissão”, contou.Ele também aproveitou para agradecer a todas as pessoas que participaram do processo eleitoral, desde os mesários e apoios até os funcionários do cartório e forças de segurança que auxiliaram nos trabalhos. “Me aproveito para me dirigir aos mesários, às mesárias, apoio logístico, pessoal que estava na escola, e agradecer pela paciência, principalmente pela paciência que eles tiveram e pela tentativa também de fazer o melhor. E também registrar aqui o meu agradecimento a toda a equipe do cartório eleitoral, que trabalha mais diretamente conosco aqui, às forças de segurança, o pessoal das prefeituras municipais que prestaram o apoio, ao nosso juiz eleitoral, Dr. Og, pela supervisão geral e pela orientação jurídica sempre presente, pela presença constante aqui na supervisão do trabalho eleitoral,” comentou.Robson também exaltou que o papel dos cidadãos é de votar, exercendo assim sua cidadania, e aclamou a democracia das eleições. “Mais uma vez, a democracia do Brasil foi exercida. Ela se demonstrou forte diante de todas as situações, e agora teremos um novo caminho pela frente”, afirmouO juiz também relatou que a votação ocorreu de forma muito tranquila no município até a divulgação da decisão de prorrogar o horário de encerramento da eleição. Sobre a extensão de tempo das urnas, a situação nas seções eleitorais de Votuporanga transcorria normalmente ao longo do dia. A informação sobre a possibilidade de continuidade da votação até as 19h, no entanto, chegou quando todas as urnas da cidade já estavam fechadas.Mantuan explicou que a decisão de prorrogar o horário foi tomada por volta das 16h30, mas houve um intervalo até que a comunicação chegasse às localidades envolvidas. Com isso, em Votuporanga, a maior parte dos trabalhos de votação já havia sido encerrada quando a orientação foi recebida. Ao comentar o procedimento, Mantuan declarou: "depois sobreveio a decisão de que as urnas não encerradas poderiam continuar até 19h".