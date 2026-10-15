O encontro será realizado no auditório da entidade e tem como proposta apresentar aos empresários e empreendedores possibilidades de atuação no comércio eletrônico e estratégias para identificar novas oportunidades de negócios
O encontro será realizado no auditório da entidade e tem como proposta apresentar aos empresários e empreendedores possibilidades de atuação no comércio eletrônico e estratégias para identificar novas oportunidades de negócios Foto: A Cidade
A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realiza nesta quinta-feira (15), às 19h, mais uma edição do Conexão Associado, com a palestra “Oportunidades no E-commerce: Como Identificar Mercados em Potencial”. O encontro será realizado no auditório da entidade e tem como proposta apresentar aos empresários e empreendedores possibilidades de atuação no comércio eletrônico e estratégias para identificar novas oportunidades de negócios.
A palestra será ministrada por Alex Junior Silva Bomfim, especialista em e-commerce e estratégia digital, com experiência no desenvolvimento de negócios online e na identificação de mercados em potencial.
Durante o encontro, os participantes poderão ampliar seus conhecimentos sobre o ambiente digital e refletir sobre caminhos para identificar oportunidades, explorar novos mercados e fortalecer seus negócios em um cenário cada vez mais conectado.
A iniciativa integra o Conexão Associado, programa da ACV voltado à aproximação com os associados e à promoção de conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento empresarial.