O vereador O Wartão (União) falou sobre a situação e ainda apresentou o áudio de uma munícipe que reclama do problema

publicado em 15/10/2026

O vereador O Wartão (União) falou sobre a situação e ainda apresentou o áudio de uma munícipe que reclama do problema Foto: Mateus Alves

Da redaçãoDurante a 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite desta terça-feira (13), o transporte coletivo do município voltou a ser alvo de reclamações. O vereador O Wartão (União) falou sobre a situação e ainda apresentou o áudio de uma munícipe que reclama do problema.Ela se identificou como Solange e explicou que, devido aos horários atuais dos ônibus, ela está andando a pé entre o seu local de trabalho e a praça Matriz, o que daria mais de quatro quilômetros. “Se a gente pega 5h30, a gente tem que esperar até 7h na praça pra ir. Se a gente pega 7h30 daqui do Pacaembu, a gente tem que esperar até 8h40 o Eldorado. E pra ir embora também está sendo difícil, porque 17h10 passa na avenida, a gente chega na praça tem que esperar até 18h40. A gente chega quase 20h em casa. Ta sendo difícil. O que nós estamos fazendo: estamos indo a pé, andando quatro quilômetros”, explicou a munícipe.Solange ainda convidou a secretária para “dar uma volta com a gente” nos ônibus, com o objetivo de tentar mudar os horários atuais. O Wartão também informou que irá marcar uma reunião com a secretária de Transporte ainda nesta semana para tentar conseguir melhorias no sistema de ônibus da cidade.Entre fevereiro e maio deste ano, a Prefeitura de Votuporanga e a empresa Itamarati, concessionária de transporte público na cidade, realizaram uma série de mudanças importantes. Em nome da eficiência e pontualidade, duas linhas foram modificadas para atender mais bairros e o horário de todas as linhas que rodam na cidade sofreram modificações.Em fevereiro, após rumores de que a linha 3 – Colinas iria ser extinta, foi anunciado que o atendimento ao bairro seria incorporado à linha 6 – Pozzobon. Já a linha 3 passou a se chamar Parque Esplanada. A segunda alteração ocorreu em março, quando houve um adiantamento de 10 minutos da primeira viagem de todas as linhas do dia e um atraso pelo mesmo tempo nos horários de volta para casa. A grande mudança, porém, veio em maio, quando foi anunciado que todas as viagens teriam os horários alterados por pedido da Itamarati.De acordo com o então secretário de Trânsito, Marcelo Zeitune, o objetivo da alteração era “garantir mais eficiência, segurança operacional e maior pontualidade no transporte coletivo.” Porém, o que aconteceu com essa série de mudanças foi o descontentamento dos trabalhadores que utilizam ônibus para chegar aos seus locais de trabalho.