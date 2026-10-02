Evento reuniu associados e convidados em uma tarde de fé, gastronomia, confraternização e valorização das raízes italianas em Votuporanga.

publicado em 02/10/2026

Um registro especial dos integrantes da Associação Italiana de Votuporanga, unidos pela amizade e pelo orgulho de suas raízes. Laços que atravessam gerações e mantêm vivas as tradições, as histórias e o carinho pela cultura italiana em nossa cidade.

A comunidade italiana de Votuporanga, representada por seus descendentes e integrantes da Associação Italiana, mantém viva a tradição de celebrar, em setembro, a Festa de San Gennaro, padroeiro de Nápoles. No último domingo, dia 27, associados e convidados se reuniram para o tradicional almoço em homenagem ao santo, em um encontro marcado pela alegria e pela convivência entre amigos. A retomada do almoço dominical partiu do novo presidente da Associação Italiana, Antonio Massoca, e de sua esposa, Helena. Juntos, trouxeram de volta à agenda do clube uma celebração muito aguardada pelos frequentadores, já que os últimos eventos haviam sido realizados nas noites de sábado. Antonio Massoca Presidente da Associação Italiana, ao lado do jornalista João Carlos Ferreira As amigas Ivone Sanches Revuelta e Maria Friosi marcaram presença nesse delicioso almoço de confraternização italiana O casal Dr. Antonio Carlos Frederico e Rosemary, com a netinha no colo, ao lado de Lígia Frederico, da Dra. Josi e de seu marido, Dr. Júnior Frederico Lúcia Nadalini ao lado da irmã Cristina Nadalini e da mãe Adair Nadalini Com simpatia e acolhimento, Antonio Massoca, presidente da Associação Italiana, e sua esposa Helena receberam os convidados para um agradável encontro em homenagem a San Gennaro O retorno ao domingo agradou em cheio. Em um ambiente acolhedor, os convidados aproveitaram momentos de descontração, boas conversas e reencontros. A música e os sabores da culinária italiana completaram o clima festivo, valorizando as raízes e as tradições da comunidade. A nova diretoria merece os cumprimentos pela realização de seu primeiro evento social, que também teve caráter beneficente, com parte da renda destinada a entidades filantrópicas. E a programação promete continuar: novos encontros já estão sendo planejados para reunir associados e amigos em torno da cultura, da gastronomia e da hospitalidade italiana. Aguardem!