Com o mote "Explore seu futuro", novo processo seletivo amplia opções de formação com três graduações tecnológicas e um bacharelado

publicado em 02/10/2026

Foto: Unifev

A Unifev está com as inscrições abertas para o Vestibular 2027. O lançamento do novo processo seletivo foi realizado nesta sexta-feira (2), na Cidade Universitária, durante a 18ª Mostra Unifev, tradicional Festival de Profissões da Instituição, que reúne estudantes do Ensino Médio de toda a região.Com o mote “Explore seu futuro”, a campanha convida os candidatos a conhecer diferentes possibilidades de formação e a descobrir novos caminhos profissionais. Para 2027, a Unifev amplia seu portfólio com quatro novas graduações: Tecnologia em Energias Renováveis, Tecnologia em Agrocomputação, Tecnologia em Gestão do Agronegócio e Bacharelado em Terapia Ocupacional.As novas graduações tecnológicas contemplam áreas relacionadas à inovação, tecnologia e ao desenvolvimento regional. Energias Renováveis aborda soluções voltadas à geração e ao uso sustentável de energia; Agrocomputação integra recursos tecnológicos à produção agropecuária; e Gestão do Agronegócio prepara profissionais para atuar na gestão e nos diferentes segmentos da cadeia produtiva. Já o bacharelado em Terapia Ocupacional amplia as possibilidades de formação na área da Saúde.O vestibular é totalmente on-line e gratuito, e a avaliação é realizada por meio de uma redação. O processo seletivo é válido para os cursos de graduação da Unifev, exceto Medicina.“A campanha ‘Explore seu futuro’ traduz esse momento de expansão da Unifev. Estamos oferecendo novas possibilidades para que os estudantes possam encontrar uma formação alinhada aos seus interesses e às transformações do mercado de trabalho. Os quatro novos cursos ampliam nosso portfólio e fortalecem ainda mais a atuação da Instituição em diferentes áreas do conhecimento”, destacou o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.Os interessados já podem se inscrever pelo site unifev.edu.br/vest27, onde também estão disponíveis todas as informações sobre o processo seletivo e a redação.A Instituição planejou benefícios para os aprovados no vestibular que realizarem suas matrículas com antecedência. Até o dia 31 de outubro, será oferecido um desconto especial que pode chegar até 43%, dependendo do curso.18ª Mostra UnifevO lançamento do Vestibular 2027 integra a programação da 18ª Mostra Unifev, realizada na Cidade Universitária. O evento proporciona aos estudantes a oportunidade de conhecer os cursos, laboratórios, espaços acadêmicos e diferentes possibilidades de carreira.Além de apresentar a estrutura da Unifev, a Mostra permite o contato direto dos visitantes com coordenadores, docentes e acadêmicos, contribuindo para que os jovens explorem melhor as áreas de interesse antes de escolher a graduação.“É uma oportunidade para os estudantes vivenciarem o ambiente universitário, conhecerem diferentes profissões e conversarem com quem já está inserido nesse universo. A Mostra também reforça o papel da Unifev em contribuir para que os jovens possam explorar possibilidades e planejar seu futuro”, afirmou o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos.