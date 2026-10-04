Rajadas de vento registradas no início da tarde deste domingo (4) atingiram as obras da nova unidade hospitalar; direção da Santa Casa verifica a situação

publicado em 04/10/2026

Ventania derruba parte da estrutura do novo Hospital Materno-Infantil de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA ventania registrada no início da tarde deste domingo (4) derrubou parte da estrutura do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga. O local passa por obras para a implantação da nova unidade hospitalar.A reportagem do jornalestá em busca de mais informações sobre o ocorrido junto à direção da Santa Casa de Votuporanga. A instituição informou que está verificando a situação e deverá levantar as informações sobre os danos provocados pela ventania.O novo Hospital Materno-Infantil terá cerca de 8 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em quatro pavimentos, com capacidade para 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica com dez leitos, estrutura voltada ao atendimento intensivo infantil e que será inédita na região.A previsão inicial é de que o hospital seja inaugurado em abril de 2028. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do município e do Governo do Estado, sob gestão da Santa Casa de Votuporanga.