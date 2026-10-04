Natielle Gama vota em Votuporanga e destaca trabalho durante campanha

publicado em 04/10/2026

Natielle Gama conversou com a Cidade FM (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA vereadora de Votuporanga Natielle Gama (Podemos), candidata a deputada federal, votou na manhã deste domingo (4) na Escola Estadual Professora Uzenir Coelho Zeitune. Após a votação, ela conversou ao vivo com a reportagem da rádioe falou sobre a trajetória desenvolvida durante a campanha.Durante a entrevista, Natielle Gama destacou o trabalho realizado ao longo do período eleitoral e afirmou que espera contar com a confiança da população para ampliar sua atuação política. “É um momento de esperança, foi uma jornada de coragem e muito trabalho para nós, mas chegamos até aqui e esperamos essa confiança da população que tenho sentido nas ruas, abrindo oportunidade para a gente ter uma voz maior, uma força maior pela nossa cidade, pela nossa região”, declarou a candidata.Votuporanga tem 69.073 eleitores cadastrados para a eleição deste domingo (4). Todas essas pessoas estão divididas entre 31 escolas que receberão as zonas eleitorais e ficarão abertas entre 8h e 17h. O número de eleitores mostrou bastante crescimento. Entre 2009, o primeiro ano da base de dados, até hoje, foi um aumento de quase 7 mil pessoas, saindo de 62.451 para 69.108, um aumento de 10%. Apesar disso, a cidade não está com a maior quantidade de eleitores já registrada, que foi em 2023, quando 72.932 pessoas estavam registradas na cidade.A cidade também tem 6% a mais de mulheres eleitoras do que homens. No total, são 36.684 eleitoras na cidade, contra 32.422 do gênero masculino, uma diferença de mais de 4 mil pessoas.