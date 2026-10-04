Rajadas registradas por volta das 12h deste domingo (4) causaram danos em diferentes pontos da cidade
Caos: ventania provoca estragos em Votuporanga neste domingo de eleições (Foto: Arquivo pessoal)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A ventania registrada em Votuporanga no início da tarde deste domingo (4), por volta das 12h, provocou estragos em diferentes pontos da cidade. Entre os danos registrados está a queda de parte da estrutura do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga, que está em obras.
Além da ocorrência no hospital, também foram registrados destelhamentos e outros danos provocados pela força do vento em diferentes locais do município.
No bairro Pozzobon, um transformador de energia queimou durante a ocorrência. Ainda não há informações sobre a extensão dos impactos provocados pelo problema no fornecimento de energia na região.
A reportagem do jornal A Cidade
segue verificando a situação e levantando informações sobre os danos provocados pela ventania em Votuporanga. Novas informações serão divulgadas conforme os detalhes forem confirmados.