Santa Casa de Votuporanga calcula dados provocados após ventania

publicado em 04/10/2026

Ventania derruba parte da estrutura do novo Hospital Materno-Infantil de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



A ventania registrada no início da tarde deste domingo (4) derrubou parte da estrutura do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga. O local passa por obras para a implantação da nova unidade hospitalar.



A reportagem do jornal A Cidade está em busca de mais informações sobre o ocorrido junto à direção da Santa Casa de Votuporanga. A instituição informou que está verificando a situação e deverá levantar as informações sobre os danos provocados pela ventania.



O novo Hospital Materno-Infantil terá cerca de 8 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em quatro pavimentos, com capacidade para 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica com dez leitos, estrutura voltada ao atendimento intensivo infantil e que será inédita na região.



A previsão inicial é de que o hospital seja inaugurado em abril de 2028. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do município e do Governo do Estado, sob gestão da Santa Casa de Votuporanga.

Comunicado do Hospital Materno-Infantil



Em razão da forte ventania registrada neste domingo (4/10), parte da estrutura do Hospital Materno-Infantil foi danificada e acabou desabando.



Felizmente, não houve vítimas.



Diante da ocorrência e da necessidade de avaliação e segurança do local, os atendimentos dos Ambulatórios de Oncologia, Curativos, Centro de Infusão, Cirúrgico e Cardíaco agendados para esta segunda-feira (5/10) estão suspensos.



Os pacientes serão orientados posteriormente sobre a remarcação dos atendimentos.



Sobre o Ambulatório de Ortopedia, os atendimentos seguem normalmente nesta segunda-feira.



A Santa Casa agradece a compreensão de todos e reforça que a medida é necessária para garantir a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais.