A maioria dos beneficiários do município recebeu os valores nesta quarta-feira (21)
A maioria dos beneficiários do município recebeu os valores nesta quarta-feira (21) Foto: Lyon Santo/MDF
Cerca de 9.400 pessoas em Votuporanga foram beneficiadas com a antecipação do pagamento do Bolsa Família, iniciada na segunda-feira. Após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antecipar o calendário de pagamentos do programa, a maioria dos beneficiários do município recebeu os valores nesta quarta-feira (21).
Conforme dados apurados pela reportagem do jornal A Cidade, Votuporanga contabiliza atualmente 3.690 famílias atendidas pelo programa federal, totalizando 9.429 pessoas beneficiadas.
A antecipação do calendário permite que todos os beneficiários recebam os valores reajustados antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 25 deste mês. A medida altera as datas previstas para a liberação dos recursos, possibilitando que os pagamentos sejam realizados antes da votação.
Recentemente, o Governo Federal aumentou o valor mínimo do Bolsa Família por família, que passou de R$ 600 para R$ 691. O benefício é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme os critérios estabelecidos pelo programa.
Segundo a Secretaria da Assistência Social de Votuporanga, não existe um cadastro específico para o Programa Bolsa Família. As famílias interessadas realizam a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, que também é utilizado como referência para a seleção de beneficiários de outros programas sociais federais, estaduais e municipais. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social define que o CadÚnico é o principal instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda.
A inclusão no Bolsa Família é realizada pelo Governo Federal, de acordo com os critérios estabelecidos para o programa e a disponibilidade orçamentária. Atualmente, podem ser contempladas famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, desde que estejam inscritas no CadÚnico e mantenham os dados cadastrais atualizados. A renda por pessoa é calculada a partir da soma dos rendimentos da família dividida pelo número de integrantes.
Não há um valor fixo pago a todas as famílias. O benefício é calculado de acordo com a composição familiar, considerando fatores como o número de integrantes, a idade das pessoas que fazem parte da família, a renda e a presença de gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes. Os valores e critérios dos benefícios seguem as regras estabelecidas pelo Governo Federal.
Em relação aos cancelamentos, dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social apontam que, nos primeiros seis meses de 2026, foram registrados 296 cancelamentos de benefícios entre janeiro e junho em Votuporanga. Foram 42 cancelamentos em janeiro, 36 em fevereiro, 88 em março, 35 em abril, 57 em maio e 38 em junho. Os cancelamentos seguem os critérios estabelecidos pelo Governo Federal e fazem parte dos procedimentos de gestão e atualização dos benefícios do programa.
Para quem pretende participar do Bolsa Família, é necessário realizar ou manter atualizado o Cadastro Único junto aos equipamentos da Assistência Social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
A inscrição no Cadastro Único, porém, não garante o ingresso imediato no Bolsa Família. Segundo o Governo Federal, o cadastro é pré-requisito, mas a inclusão no programa não ocorre automaticamente. A seleção das famílias é realizada mensalmente por meio de sistema informatizado, considerando os critérios do programa e a disponibilidade orçamentária.