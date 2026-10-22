A maioria dos beneficiários do município recebeu os valores nesta quarta-feira (21)

publicado em 22/10/2026

A maioria dos beneficiários do município recebeu os valores nesta quarta-feira (21) Foto: Lyon Santo/MDF

Cerca de 9.400 pessoas em Votuporanga foram beneficiadas com a antecipação do pagamento do Bolsa Família, iniciada na segunda-feira. Após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antecipar o calendário de pagamentos do programa, a maioria dos beneficiários do município recebeu os valores nesta quarta-feira (21).Conforme dados apurados pela reportagem do jornal A Cidade, Votuporanga contabiliza atualmente 3.690 famílias atendidas pelo programa federal, totalizando 9.429 pessoas beneficiadas.A antecipação do calendário permite que todos os beneficiários recebam os valores reajustados antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 25 deste mês. A medida altera as datas previstas para a liberação dos recursos, possibilitando que os pagamentos sejam realizados antes da votação.Recentemente, o Governo Federal aumentou o valor mínimo do Bolsa Família por família, que passou de R$ 600 para R$ 691. O benefício é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme os critérios estabelecidos pelo programa.Segundo a Secretaria da Assistência Social de Votuporanga, não existe um cadastro específico para o Programa Bolsa Família. As famílias interessadas realizam a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, que também é utilizado como referência para a seleção de beneficiários de outros programas sociais federais, estaduais e municipais. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social define que o CadÚnico é o principal instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda.A inclusão no Bolsa Família é realizada pelo Governo Federal, de acordo com os critérios estabelecidos para o programa e a disponibilidade orçamentária. Atualmente, podem ser contempladas famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, desde que estejam inscritas no CadÚnico e mantenham os dados cadastrais atualizados. A renda por pessoa é calculada a partir da soma dos rendimentos da família dividida pelo número de integrantes.Não há um valor fixo pago a todas as famílias. O benefício é calculado de acordo com a composição familiar, considerando fatores como o número de integrantes, a idade das pessoas que fazem parte da família, a renda e a presença de gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes. Os valores e critérios dos benefícios seguem as regras estabelecidas pelo Governo Federal.Em relação aos cancelamentos, dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social apontam que, nos primeiros seis meses de 2026, foram registrados 296 cancelamentos de benefícios entre janeiro e junho em Votuporanga. Foram 42 cancelamentos em janeiro, 36 em fevereiro, 88 em março, 35 em abril, 57 em maio e 38 em junho. Os cancelamentos seguem os critérios estabelecidos pelo Governo Federal e fazem parte dos procedimentos de gestão e atualização dos benefícios do programa.Para quem pretende participar do Bolsa Família, é necessário realizar ou manter atualizado o Cadastro Único junto aos equipamentos da Assistência Social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).A inscrição no Cadastro Único, porém, não garante o ingresso imediato no Bolsa Família. Segundo o Governo Federal, o cadastro é pré-requisito, mas a inclusão no programa não ocorre automaticamente. A seleção das famílias é realizada mensalmente por meio de sistema informatizado, considerando os critérios do programa e a disponibilidade orçamentária.