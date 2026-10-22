Escolas já começam a receber os materiais que estarão presentes no dia da votação e as urnas eletrônicas já foram atualizadas

publicado em 22/10/2026

Robson Oliveira, diretor do Cartório Eleitoral de Votuporanga, fala sobre a organização para o segundo turno Foto: A Cidade

Da redaçãoCom o segundo turno da eleição deste ano chegando, Votuporanga já está sendo preparada para a votação que irá decidir o Presidente da República para o quadriênio entre 2027 e 2030. Materiais já estão sendo transportados para as escolas, as urnas eletrônicas já foram atualizadas e o Cartório Eleitoral de Votuporanga realiza os últimos preparativos.Robson de Oliveira, diretor do cartório, conversou com o jornale falou sobre como estão os preparativos para que, em 25 de outubro, neste domingo, os eleitores da cidade possam comparecer mais uma vez às urnas. “Essa última semana, antes da eleição, o cartório está aqui em plenas atividades, com as urnas eletrônicas já atualizadas para o segundo turno. Estamos realizando o transporte dos materiais para as escolas, toda aquela parte que você encontra lá nas sessões, os cartazes, as identificações, setas, enfim, todo aquele material de orientação já está sendo encaminhado”, destacou.Nas cidades de Votuporanga, Parisi, Valentim Gentil e Álvares Florence, que estão sob a responsabilidade do Cartório Eleitora de Votuporanga, são quase 1.400 pessoas atuando como mesários e apoios logísticos, mesma quantidade do primeiro turno. A maioria delas se voluntariou para atuar nessas funções e, como recompensa, terão direito a dois dias de folga no seu trabalho para cada dia de convocação e receberão o auxílio-alimentação, que esse ano é no valor de R$ 65. Além disso, alguns concursos públicos consideram o fato de ser mesário como critério de desempate no edital, e algumas faculdades também consideram como horas para as atividades complementares.A agenda de atividades de preparação segue com a realização das últimas auditorias e processo de revisão das urnas amanhã. Após isso, de acordo com Robson, “no sábado, com o apoio do pessoal da secretaria de Trânsito, com o apoio da Polícia Militar, nós faremos o encaminhamento dessas urnas para os locais de votação. No domingo, a partir das 8 da manhã, nós daremos início à votação no segundo turno.”Assim como no primeiro turno, a alameda da praça Matriz, onde está localizado o cartório, ficará fechado a partir do sábado de manhã, quando começa a movimentação das urnas. Ela somente voltará a ser aberta ao final da noite de domingo, após o transporte de todas as urnas para o cartório.O chefe do cartório ainda lembrou que em nenhuma das cidades sob responsabilidade do órgão houve mudança em locais de votação.As mesmas regras que estavam válidas na eleição do primeiro turno também vão estar válidas nesse segundo, por exemplo, a proibição da entrada de celular ou qualquer outro equipamento de gravação na cabine. Quem se recusar a desligar e deixar o equipamento no local indicado não poderá votar enquanto persistir a recusa. A ocorrência pode ser registrada pelos mesários e, se necessário, a força policial poderá ser acionada.Ao contrário do primeiro turno, quando os votuporanguenses tiveram que escolher seis candidatos de cinco cargos diferentes, o que gerou filas devido à demora na hora de votar, dessa vez o processo será mais simples. Como a eleição para governador foi decidida no primeiro turno, na hora de votar os munícipes terão de votar apenas para o Presidente da República.A transferência dos votos cadastrados nas urnas deve começar a ser feita, em uma rede segura do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pouco após o fechamento das sessões e, caso não aconteça nenhum problema técnico, deve terminar até as 20h. Levando em conta o processo do primeiro turno teve a transferência de muitos votos diferentes, o de domingo deve ser ainda mais rápido, podendo dar o resultado final antes das 22h.