Ela ocorrerá na secretaria de Educação as 17h

publicado em 22/10/2026

Reunião será na secretaria de Educação Foto: A Cidade

Da redaçãoUma reunião entre a categoria de técnicos de educação, a Prefeitura e vereadores de Votuporanga deve ocorrer nesta quinta-feira (22), na sede da secretaria de Educação. O encontro está marcado para as 17h.O encontro vem menos de 10 dias após a leitura do resumo de uma carta, assinada por mais de 20 técnicos de educação, na Sessão Ordinária da Câmara, realizada no último dia 13. Nela, os profissionais explicam que, apesar do papel fundamental que desempenham na educação integral da cidade, eles vêm sofrendo com situações que podem ser caracterizadas como desvio de função, como atividades de inspeção, substituição de professor regente, auxílio permanente a professores e acompanhamento de estudantes laudados e que tenham necessidades especiais.Além disso, eles pedem a participação da categoria no enquadramento na carreira do magistério municipal, conquista alcançada pelas educadoras no começo do mês. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) concorda com a categoria, pois no comunicado GP nº 36/2026, o órgão afirma que para o enquadramento deverá ser levado em conta não somente o cargo ocupado, mas também “as atribuições efetivamente desempenhadas pelos profissionais, a formação exigida para o exercício da função, a forma de ingresso no serviço público e os demais requisitos legais.”