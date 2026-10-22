As reuniões ocorrerão no Plenário da Casa de Leis, com início às 19h, e terão acesso aberto aos cidadãos interessados

publicado em 22/10/2026

As reuniões ocorrerão no Plenário da Casa de Leis, com início às 19h, e terão acesso aberto aos cidadãos interessados. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA população de Votuporanga poderá acompanhar, nesta quinta-feira, 22 de outubro, uma série de audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal para tratar de propostas ligadas ao planejamento administrativo e financeiro da cidade para 2027. As reuniões ocorrerão no Plenário da Casa de Leis, com início às 19h, e terão acesso aberto aos cidadãos interessados.Durante a programação, serão apresentados três projetos de lei que definem diretrizes para as ações do governo municipal e para a utilização dos recursos públicos no próximo exercício. Os participantes terão a oportunidade de conhecer o conteúdo das propostas, tirar dúvidas e encaminhar sugestões, além de expor reivindicações relacionadas às necessidades locais.O primeiro encontro está marcado para as 19h e terá como pauta o Projeto de Lei nº 177/2026. A proposta prevê mudanças na Lei nº 7.340, de 5 de dezembro de 2025, que institui o Plano Plurianual (PPA) referente ao período de 2026 a 2029.Em seguida, às 20h, os vereadores e participantes discutirão o Projeto de Lei nº 178/2026, responsável por estabelecer as Diretrizes para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária (LDO) para 2027.Já às 20h30, será a vez do Projeto de Lei nº 201/2026, que apresenta a estimativa de receitas e determina as despesas municipais para o exercício financeiro de 2027, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA).As audiências integram o processo de discussão do orçamento público e permitem o acompanhamento das previsões de arrecadação e da destinação dos valores destinados aos diferentes setores da administração. Entre as áreas contempladas estão saúde, educação, infraestrutura, assistência social e serviços públicos.A presença da comunidade também possibilita que as necessidades dos moradores sejam levadas ao debate antes da definição das propostas, além de ampliar o acesso às informações sobre medidas que afetam o crescimento do município e o funcionamento dos serviços oferecidos à população.A Câmara Municipal convida os moradores de Votuporanga a comparecerem às reuniões e participarem das discussões, apresentando dúvidas, sugestões e contribuições sobre as propostas orçamentárias para o próximo ano.