Carol Godoi Hampariam e Renan Bandeira Dias participam da obra com capítulos sobre experiências e desafios da atuação psicanalítica no interior
O livro “Psicanalisar fora dos grandes centros” será lançado em Votuporanga no dia 17 de outubro, das 15h às 18h, no Hotel Ibis. O evento contará com a presença do organizador Leandro dos Santos, venda de exemplares e sessão de autógrafos com os autores.
A obra reúne profissionais da área, cada um responsável por um capítulo. Entre os participantes estão Carol Godoi Hampariam e Renan Bandeira Dias, que compartilham reflexões sobre suas trajetórias e a prática clínica em Votuporanga.
Raízes e escuta clínica
Natural de Votuporanga, Carol Godoi Hampariam é psicóloga, psicanalista, professora universitária, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Na publicação, assina o capítulo “Notas de uma psicanalista caipira”, no qual aborda dilemas de sua atuação na cidade.
Filha dos professores Kiko e Bel, Carol relata que o início de sua prática no interior trouxe questões relacionadas à proximidade entre as pessoas e ao reconhecimento de sua família na comunidade. Entre elas, como lidar com situações em que um paciente presume que ela conhece alguém mencionado durante a sessão ou com encontros fora do consultório.
Segundo a autora, essas experiências contribuíram para a construção de uma escuta atenta às particularidades da cultura local, mantendo o compromisso com a ética e a responsabilidade clínica. O texto também aborda os preconceitos que ainda cercam a Psicologia e o desconhecimento sobre a escuta psicanalítica.
“Percebi, depois do livro pronto, que escrever este capítulo foi uma forma de honrar as minhas raízes”, afirma Carol. Para ela, a publicação também pode incentivar as pessoas a buscar a análise e olhar para o próprio mundo interno.
Identidade e exercício profissional
Psicólogo, psicanalista e professor universitário, Renan Bandeira Dias participa com o capítulo “Fui pego vivendo: a (im)possibilidade de esconder quem se é”. Seu texto parte de inquietações sobre o medo do julgamento alheio e a maneira como esse olhar pode atravessar tanto a vida pessoal quanto o exercício profissional.
Ao compartilhar experiências de sua trajetória e de sua atuação no interior, Renan reflete sobre encontros inesperados, julgamentos e expectativas em um contexto no qual os profissionais, muitas vezes, são conhecidos antes mesmo de se apresentarem.
“Fui percebendo que sustentar o lugar de analista também exigia de mim a possibilidade de sustentar quem sou”, relata.
Para o autor, escrever o capítulo significou revisitar partes de sua história que, por muito tempo, tentou esconder. A reflexão dialoga com a proposta da Psicanálise de permitir o contato com aquilo que cada pessoa é, incluindo o próprio analista.
O lançamento em Votuporanga será uma oportunidade para conhecer a obra e conversar com os autores sobre as experiências que deram origem aos capítulos.
Os psicanalistas Renan Bandeira Dias e Carol Godoi Hampariam, coautores do livro “Psicanalisar fora dos grandes centros”, que será lançado em Votuporanga no dia 17 de outubro. (Foto: Rafael Faceto)