Mobilização organizada por movimentos progressistas e pelo diretório municipal do PT reuniu participantes na noite de ontem em Votuporanga

publicado em 15/10/2026

Mobilização organizada por movimentos progressistas e pelo diretório municipal do PT reuniu participantes na noite de ontem em Votuporanga Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brManifestantes de Votuporanga e região realizaram na noite desta quarta-feira (14) um ato em apoio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. A mobilização foi organizada por diversos movimentos progressistas da cidade, em parceria com o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).Segundo os organizadores, a expectativa era reunir cerca de 400 pessoas, mas por conta da chuva, o número de participantes diminuiu, no entanto os organizadores avaliaram positivamente a realização do ato e afirmaram estar bastante satisfeitos com a mobilização.A concentração ocorreu no Parque da Cultura. Em seguida, os participantes saíram em caminhada pela avenida João Gonçalves Leite, conhecida como avenida do Assary, em manifestação de apoio à candidatura de Lula à Presidência da República.Entre os presentes estava João Paulo Rillo (PT), eleito deputado estadual nas eleições deste ano. Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, ele destacou a importância de mobilizações desse tipo para a democracia e ressaltou o papel do diálogo durante a campanha eleitoral. “Esses atos acabam mostrando para as cidades, para as pessoas que estão na campanha do Lula, que elas não estão sozinhas. E mais importante que o ato em si é o que essas pessoas estão fazendo aqui hoje: dialogando e tentando encontrar pessoas que tenham humanidade e que se abrem para o diálogo”.No primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) obteve 66% dos votos em Votuporanga, enquanto Lula (PT) registrou 26,78% no município.No cenário nacional, Flávio Bolsonaro também terminou o primeiro turno à frente do atual presidente, com aproximadamente 47% dos votos, contra 45% de Lula. O segundo turno será no próximo dia 25.