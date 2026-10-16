Equipe do Serviço de Atendimento Especializado estará no Parque da Cultura, a partir das 15h, com autotestes, preservativos e orientações sobre PrEP

publicado em 16/10/2026

Equipe do Serviço de Atendimento Especializado estará no Parque da Cultura, a partir das 15h, com autotestes, preservativos e orientações sobre PrEP Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Parada das Cores contará com uma ação gratuita de prevenção ao HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), neste domingo (18/10), no Parque da Cultura. A partir das 15h, a equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), da Secretaria da Saúde de Votuporanga, disponibilizará autotestes, preservativos, insumos de prevenção e orientações sobre a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP).Durante a atividade, os profissionais também estarão preparados para acolher pessoas interessadas em conhecer a PrEP, método preventivo oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A indicação depende de avaliação profissional, que considera as necessidades individuais e os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O acompanhamento inclui orientações sobre exames, uso da medicação e prevenção de outras ISTs.A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destaca que levar os serviços a espaços de convivência facilita o acesso à informação e à prevenção. “Cuidar da saúde também significa garantir que as pessoas tenham acesso à informação confiável, aos serviços de prevenção e ao acolhimento sem julgamentos. Nossa equipe estará preparada para esclarecer dúvidas e orientar cada participante com respeito e responsabilidade, para que todos possam fazer escolhas conscientes sobre a própria saúde”, afirma.