Primeira urna apurada em Votuporanga tem 153 votos para Flávio Bolsonaro e 56 para Lula

publicado em 25/10/2026

Primeira urna apurada em Votuporanga tem 153 votos para Flávio Bolsonaro e 56 para Lula (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA primeira urna apurada pelo Grupo Cidade de Comunicação na tarde deste domingo (25), em Votuporanga, registrou 153 votos para Flávio Bolsonaro (PL) e 56 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).A urna pertence à seção eleitoral 196 da Escola Estadual Uzenir Coelho Zeitune. Os números correspondem à votação registrada na seção e foram os primeiros resultados contabilizados pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação no acompanhamento da apuração eleitoral no município.No primeiro turno, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro obteve 66% dos votos em Votuporanga, enquanto Lula recebeu 26,78% dos votos válidos no município.No cenário nacional, os números informados apontam uma disputa mais equilibrada entre os dois candidatos. Flávio Bolsonaro teria alcançado 47% dos votos, contra 45% de Lula, resultado que levou a definição da eleição para o segundo turno.O segundo turno é realizado quando nenhum candidato obtém a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. Nessa etapa, os eleitores escolhem entre os dois candidatos mais votados, e vence aquele que conquistar a maioria dos votos válidos. A manifestação no Parque da Cultura integra as mobilizações de apoiadores de Flávio Bolsonaro durante a disputa presidencial.