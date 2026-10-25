Todas as seções de Votuporanga já estão fechadas após decisão do STF ampliar votação até as 19h
Todas as seções de Votuporanga já estão fechadas após decisão do STF ampliar votação até as 19h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Todas as seções eleitorais localizadas em Votuporanga já estão fechadas, mesmo após o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidir, por volta das 16h57, ampliar o horário de votação em todo o país até as 19h.
Com a decisão, eleitores de diversas cidades brasileiras poderão comparecer aos respectivos locais de votação até o novo horário estabelecido. A medida amplia o período disponível para o exercício do voto em âmbito nacional.
Em Votuporanga, no entanto, todas as seções eleitorais já foram fechadas, conforme as informações disponíveis. Dessa forma, o encerramento das atividades nos locais de votação do município ocorreu apesar da determinação anunciada pelo ministro do STF.
A decisão de Cristiano Zanin estabelece a extensão do horário de votação em todo o território nacional, enquanto a situação registrada em Votuporanga é de seções eleitorais já encerradas.