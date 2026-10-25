Flávio Bolsonaro tem mais que o dobro de votos de Lula no SAB em Votuporanga

publicado em 25/10/2026

Flávio Bolsonaro tem mais que o dobro de votos de Lula no SAB em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



Segundo apuração do Grupo Cidade de Comunicação, realizada na tarde deste domingo (25), na Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa, conhecida como SAB, em Votuporanga, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 1.831 votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 721 votos. O levantamento registrou ainda 31 votos brancos e 55 votos nulos no local de votação.



A Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa conta com 12 seções eleitorais. Os números correspondem à apuração realizada pelo Grupo Cidade de Comunicação no local neste domingo.

Primeira urna em Votuporanga



A primeira urna apurada pelo Grupo Cidade de Comunicação na tarde deste domingo (25), em Votuporanga, registrou 153 votos para Flávio Bolsonaro (PL) e 56 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A urna pertence à seção eleitoral 196 da Escola Estadual Uzenir Coelho Zeitune. Os números correspondem à votação registrada na seção e foram os primeiros resultados contabilizados pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação no acompanhamento da apuração eleitoral no município.



No primeiro turno, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro obteve 66% dos votos em Votuporanga, enquanto Lula recebeu 26,78% dos votos válidos no município.