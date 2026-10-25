Sessões que não foram fechadas em Votuporanga seguem recebendo eleitores até 19h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)
Daniel Marques
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As sessões de votação em Votuporanga continuam abertas até as 19h deste domingo (25), após o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidir, há pouco, ampliar o horário de votação em todo o país.
Com a decisão, os eleitores poderão comparecer aos locais de votação até o novo horário estabelecido. A medida tem abrangência nacional.
A ampliação do horário altera o limite previsto para o encerramento da votação neste domingo (19). Os eleitores que ainda não compareceram às urnas poderão se dirigir à respectiva sessão eleitoral até as 19h, conforme a decisão do ministro do STF.