Vereador afirmou que as reclamações recebidas envolviam a abordagem adotada pela unidade escolar nas atividades relacionadas à data

publicado em 25/11/2026

Caso ocorreu durante a 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada na noite desta segunda-feira (23) Foto: A CIdade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA abordagem das atividades realizadas em Votuporanga em referência ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, esteve entre os assuntos discutidos durante a 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada na noite desta segunda-feira (23). Durante a sessão, o vereador Cabo Renato Abdala (PDR) relatou ter sido procurado por mães de alunos de uma escola pública municipal para questionar conteúdos apresentados às crianças, segundo ele, com referências ao candomblé e ao orixá Oxumarê.Ao tratar do assunto na tribuna, o parlamentar afirmou que as reclamações recebidas envolviam a abordagem adotada pela unidade escolar nas atividades relacionadas à data. Abdala questionou o espaço dado às referências religiosas e afirmou que, na avaliação apresentada por ele, o conteúdo deveria ter priorizado a história de Zumbi dos Palmares e sua atuação na luta contra a escravidão.Durante a manifestação, o vereador declarou: “Trocaram Zumbi dos Palmares por outras coisas, e por que eu estou questionando, porque uma das coisas que os estudiosos falam sobre Zumbi dos Palmares é que naquela época existiam diversas crenças, dentro eles até cristãos, é só estudar, eu aprendi isso na escola. Ou a matéria daquela época é diferente de agora. Agora começaram a levar pro lado de religião; religião, e não o lado propriamente da luta de Zumbi dos Palmares. Eu perguntei pra uma das crianças se teve alguma coisa sobre, e não sabe nem o que é Zumbi dos Palmares. Então, fica a mesma pergunta que a mãe me fez eu deixo no ar aí como reflexão se estão distorcendo ou não”.O relato foi apresentado pelo parlamentar durante a sessão legislativa, ao abordar as atividades desenvolvidas no município em alusão à data. A manifestação teve como foco a presença de conteúdos relacionados a religiões de matriz africana em uma atividade escolar e a forma como, segundo ele, a história de Zumbi dos Palmares teria sido trabalhada com os estudantes.O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, faz referência à trajetória de Zumbi dos Palmares e à resistência da população negra no Brasil, além de integrar o calendário de ações voltadas à discussão sobre história, cultura afro-brasileira e relações raciais.