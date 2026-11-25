O tema foi levantado pela vereadora Débora Romani (PL)

publicado em 25/11/2026

A licitação foi lançada na última semana Foto: A CIdade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA licitação de R$ 1.631.000 destinada à aquisição de livros de educação física foi um dos assuntos discutidos durante a 42ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite desta segunda-feira (23). O tema foi levantado pela vereadora Débora Romani (PL), que questionou a necessidade da compra de materiais didáticos para a disciplina e o investimento previsto pela Administração Municipal.Durante sua manifestação, a parlamentar argumentou que os conteúdos abordados nos livros já fazem parte do conhecimento dos professores de educação física e defendeu que o aprendizado de determinadas atividades ocorre por meio da prática. Débora também relacionou o valor da licitação ao cenário de cortes nas áreas da educação e da saúde. “Ele não precisa de livros pra dar para as crianças pra dizer como é que tem nadar. Não, ele tem que entrar na água pra aprender a nadar. Então, é um absurdo uma licitação inicial de R$ 1,6, é educação física, na atual circunstância que o país está vivendo, onde está tendo cortes na educação e na saúde, ter um gasto com livros para educação física”, falou.A vereadora destacou que não concorda de forma alguma com a licitação, manifestando contrariedade à aquisição dos livros e ao gasto previsto para a contratação. O valor mencionado pela parlamentar é referente à licitação inicial, não significando necessariamente que a Prefeitura já tenha realizado a compra ou efetuado o pagamento.O vereador Dr. Leandro Vinícius (PSD) também se manifestou sobre o assunto. Ele retomou uma discussão feita na sessão anterior, na qual havia abordado os critérios utilizados pela Administração Municipal para definir os gastos públicos, e questionou a aplicação dos recursos na compra dos livros.Em sua fala, o vereador mencionou o valor da licitação, as condições das escolas municipais e levantou dúvidas sobre a competitividade do processo, além da quantidade de materiais prevista para estudantes de determinadas séries. “R$ 1,6 milhão de livros e as escolas desmoronando. Quando a vereadora Débora falou, eu fui dar uma pesquisadinha aqui e vi duas coisas que me assustaram um pouco: essa colação é de uma empresa, e, até onde eu vi na internet, só ela comercializa essa marca. Aí eu pergunto: será que está tendo competitividade nessa licitação ou é uma licitação direcionada? E mais ou menos 50% desses R$ 1,4 milhão estão sendo utilizados para alunos do sexto ao nono ano, e se eu não estou enganado, Votuporanga só tem uma escola de alunos do sexto ano nono ano que é o Orozimbo, de Simonsen. Então, metade de livros, além de ser de educação física, é pra alunos que nós nem temos. É um pouco estranho isso”, comentou.As manifestações ocorreram durante a discussão do tema no Legislativo municipal e colocaram em pauta a finalidade da aquisição, os valores envolvidos e a distribuição dos materiais entre os estudantes atendidos pela rede de ensino.