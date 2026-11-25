Sinalização das vagas e instalação de placas fazem parte da preparação para o novo estacionamento rotativo, que tem início previsto para janeiro de 2027

publicado em 25/11/2026

Enquanto a nova modalidade não for efetivamente ativada, os motoristas deverão seguir utilizando o estacionamento rotativo atualmente vigente Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA estrutura do novo estacionamento rotativo de Votuporanga começou a ser montada na região central da cidade. A Rizzo Park, concessionária responsável pela Área Azul Digital, iniciou a pintura e identificação das vagas, além da colocação de placas informativas, que ficarão encobertas até que o serviço entre em funcionamento.A etapa de instalação faz parte das adequações necessárias para que o sistema esteja pronto até a data prevista de estreia, em 4 de janeiro de 2027. O andamento dos trabalhos é monitorado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.Com a novidade, os usuários poderão verificar quais vagas estão disponíveis, realizar a ativação e quitar o estacionamento por meio de aplicativo ou plataforma online. O sistema também enviará notificações para alertar os condutores sobre a proximidade do fim do período contratado. O valor será de R$ 2,50 para a primeira hora e R$ 3 para a segunda, sendo permitido estacionar por, no máximo, duas horas consecutivas no mesmo espaço.Além dos canais digitais, a operadora disponibilizará suporte via WhatsApp, 13 equipamentos de autoatendimento e uma rede com, no mínimo, 26 estabelecimentos parceiros para comercialização de créditos. Entre as formas de pagamento previstas estão Pix, cartões e o serviço Sem Parar.A sede destinada às atividades administrativas e ao atendimento dos motoristas ficará localizada na rua São Paulo, número 3482. A abertura do espaço está programada para 26 de novembro.De acordo com a secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva, o acompanhamento das etapas de implantação busca assegurar que todos os recursos estejam disponíveis dentro do prazo. “Estamos acompanhando cada etapa para que a estrutura esteja pronta em janeiro. O novo sistema reunirá diferentes facilidades para os motoristas, com opções de consulta, pagamento e atendimento, tornando o uso do estacionamento rotativo mais prático”, afirma.Quem ainda tiver cartões físicos do modelo antigo poderá procurar a unidade da Rizzo Park dentro do prazo de até 90 dias para pedir que os valores correspondentes aos talões não utilizados sejam transferidos para créditos digitais.Enquanto a nova modalidade não for efetivamente ativada, os motoristas deverão seguir utilizando o estacionamento rotativo atualmente vigente, administrado pelo Centro Social de Votuporanga, cujo contrato permanece válido até 31 de dezembro de 2026.