A unidade itinerante estará em cinco pontos do município, das 9h30 às 15h30

publicado em 25/11/2026

A unidade itinerante estará em cinco pontos do município, das 9h30 às 15h30 Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Procon Móvel realiza atendimentos em Votuporanga até sexta-feira (27) de novembro. A unidade itinerante estará em cinco pontos do município, das 9h30 às 15h30, para orientar consumidores sobre direitos, esclarecer dúvidas relacionadas a produtos e serviços e auxiliar no registro de reclamações.A programação começou na segunda-feira (23), nas proximidades da Prefeitura, na Rua Pará, 3227. Nesta terça-feira (24), o atendimento foi na praça localizada na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, 705. Nesta quarta (24), a equipe estará próxima à 66ª Subseção da OAB, na Rua Espírito Santo, 2468, na Vila Nova.Na quinta (26), o Procon Móvel atenderá nas imediações do Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares, na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, 3.556, na Vila Muniz. O encerramento da programação será na sexta-feira (27), no Parque da Cultura, na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3.112, no Jardim Alvorada.Durante os atendimentos, os profissionais também orientarão consumidores que enfrentam dificuldades financeiras e situações de superendividamento sobre como acessar o Programa de Apoio ao Superendividamento, iniciativa do Procon-SP que oferece orientação e auxilia na renegociação de dívidas com credores.Segundo o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti, a iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços de orientação e defesa do consumidor, levando os atendimentos a diferentes regiões.Além do atendimento presencial, o Procon-SP disponibiliza palestras virtuais e gratuitas, realizadas às 14h, com temas relacionados às relações de consumo. A programação inclui direitos básicos do consumidor, relações e consumo na era digital, consumo e meio ambiente, armadilhas do consumo e orientação financeira.A agenda das palestras é atualizada mensalmente e pode ser consultada no site oficial do órgão. A programação do Procon Móvel em outras regiões também está disponível na página da instituição.