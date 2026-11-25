Data limite para pagamento seria definida pela Administração

publicado em 25/11/2026

Outras cidades como São José do Rio Preto já possuem política similar Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga recebeu um anteprojeto de lei que propõe a concessão de 10% de desconto no IPTU quando o pagamento for à vista. A autoria é da vereadora Débora Romani (PL).De acordo com o documento, todos os contribuintes que realizarem o pagamento do imposto em cota única até a data-limite, que seria estabelecida pela Administração Pública, receberia o desconto no valor total, sem abranger taxas, contribuições ou outros encargos. O desconto também não poderia ser cumulativo com outros descontos ou benefícios fiscais.Segundo a vereadora, “a concessão do desconto representa uma forma de incentivar o pagamento em cota única, valorizando os contribuintes que cumprem pontualmente suas obrigações fiscais e proporcionando-lhes uma redução no valor do imposto devido. Ao mesmo tempo, a medida poderá favorecer a antecipação de receitas, contribuir para a melhoria do fluxo de caixa municipal e estimular a redução da inadimplência tributária.”Débora também citou outras cidades que possuem políticas parecidas, como São José do Rio Preto, e que isso ajudaria a economia local e o incentivo à adimplência. “A concessão de desconto de 10% (dez por cento) no pagamento à vista do IPTU dos imóveis edificados de uso residencial apresenta-se como uma proposta de incentivo à adimplência, de valorização dos contribuintes e de promoção de economia às famílias”, completou.