Presidentes dos sindicatos do comércio da cidade falaram com o jornal A Cidade e falaram com animação sobre a assinatura do documento

publicado em 25/11/2026

Lia Marques e João Herrera assinaram juntos a convenção Foto: A Cidade

Da redaçãoOcorreu nesta terça-feira (24), no Parque da Cultura, a assinatura da convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos do comércio de Votuporanga. Nela, foi acertado a implementação da escala 5x2, os horários de funcionamento durante o final de ano e o aumento de salário dos trabalhadores.O evento contou com a presença de diversas figuras importantes no comércio local, como Guilherme Sant’Ana e Natália De Haro, respectivamente o atual presidente e vice da ACV, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário, e vários empresários da cidade, principalmente do ramo da contabilidade.Assinaram a convenção os dois presidentes dos sindicatos do comércio local, João Herrera e Lia Marques. João é presidente do Sincomércio, o sindicato patronal, e Lia é presidente do Sincomerciários de Votuporanga, o sindicato dos trabalhadores. A validade do acordo é até 31 de agosto de 2028.A apresentação da convenção foi feita por Ayrton Camargo, que foi o principal responsável pelos diálogos entre os sindicatos. Durante sua fala, ele comentou que esta foi a negociação de convenção coletiva de trabalho mais difícil que fez. “Conseguimos, depois de 25 minutas, indo e voltando, fechar um texto que foi bem legal, bem completo e atende a todo mundo”, explicou.Outra novidade anunciada foi uma calculadora que estará disponível para ajudar a definir as escalas a serem passadas para os funcionários. Segundo Ayrton, sempre existem empresas que precisam de características diferenciadas e a própria calculadora possui três opções de regras, sendo elas a convenção coletiva geral, as específicas para supermercados e a terceira é livre e aberta. Ele ainda explicou que os empresários vão poder mandar essas demandas para o sindicato patronal para um acordo secundário junto ao sindicato dos trabalhadores.Sobre o aumento anual dos trabalhadores do comércio, ele ficou definido em 5% baseado em 1º de setembro de 2026. Como essa data já passou, de acordo com o texto do acordo, esses valores deverão ser pagos nos salários de novembro. A maior questão foi a aplicação da escala 5x2 e, no texto da convenção, foi definido que “a concessão dos repousos observará a média de dois dias dentro do mês-calendário e o gozo de pelo menos um dos dias dentro do período máximo de uma semana de trabalho, nos termos do dispositivo constitucional transcrito, sem substituição desses critérios por um mínimo fixo de dias mensais.”Os presidentes dos sindicatos conversaram com o jornalsobre a assinatura da convenção e declararam seu apoio ao documento. João Herrera afirmou estar “muito alegre que fizemos esse lançamento lá no Parque da Cultura, com a presença de contadores, com a presença de trabalhadores, com a presença de imprensa, com a presença dos interessados nossos, dos patrões. Então, isso foi muito bom, muito gratificante, porque isso nos dá retaguarda suficiente para desenvolver mais ainda a nossa cidade, a nossa região”.Já Lia fez um resumo de todos os pontos acordados pelos sindicatos e se colocou à disposição para sanar quaisquer dúvidas. “Os comerciários tiveram reajuste de 5%, dentre outras coisas. A convenção está disponível no nosso site, a convenção geral, e qualquer dúvida, tem os dois sindicatos do comércio para poderem retirar qualquer dúvida que tiverem”, destacou.Também foi definido o horário de funcionamento do comércio durante o fim de ano, época de muito movimento. Serão dois sábados funcionando das 9h às 18h, nos dias 12 e 19 de dezembro, e duas semanas com funcionamento das 9h às 22h, entre os dias 14 e 18 de dezembro e 21 e 23 do mesmo mês. Os sábados que se seguirem aos feriados serão folga obrigatória do comércio, com dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2027 não abrindo.