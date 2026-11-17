Pedro Criado Perenha e Elza Luzia Colombo Perenha faleceram em abril de 2021, aos 71 anos; espaços públicos ficam um ao lado do outro e terão denominações aprovadas por lei de autoria do vereador Sargento Moreno

publicado em 17/11/2026

Vereadores junto da família dos homenageados Foto: Assessoria da Câmara

A Câmara Municipal de Votuporanga prestou uma homenagem à memória do casal Pedro Criado Perenha e Elza Luzia Colombo Perenha, que faleceu em abril de 2021, vítima da Covid-19, com apenas um dia de diferença entre as datas de falecimento. Os dois terão seus nomes eternizados em áreas verdes localizadas no bairro Belo Horizonte II, em espaços públicos situados um ao lado do outro.As denominações foram estabelecidas por meio de dois projetos de leis de autoria do vereador Sargento Marcos Moreno. A iniciativa reconhece a trajetória do casal, que chegou a Votuporanga em 1978, construiu sua família e deixou contribuições importantes para a comunidade, especialmente na Zona Norte do município.Uma das áreas verdes passa a se chamar Área Verde Pedro Criado Perenha, Pedro nasceu em 19 de fevereiro de 1950, em Macaubal (SP), e dedicou sua vida ao trabalho e à participação comunitária.Durante sua trajetória profissional, atuou como vendedor no ramo de secos e molhados, trabalhou na comercialização de carretas pela empresa Reboque Morini e posteriormente empreendeu no setor de cobranças, prestando serviços a empresas e entidades beneficentes de Votuporanga.Morador do bairro Pozzobon, Pedro também teve participação voluntária no Grupo Espírita Maria de Nazaré, onde colaborava em diferentes atividades e cuidava da administração da biblioteca da entidade. Sua dedicação e disposição em ajudar fizeram dele uma pessoa querida por aqueles que conviveram com sua história.A outra homenagem será à sua esposa, Elza Luzia Colombo Perenha, que dará nome à Área Verde localizada no Belo Horizonte II.Nascida em 24 de fevereiro de 1950, em Barra Dourada (SP), Elza construiu uma trajetória marcada pela dedicação à música, à educação e ao trabalho voluntário. Foi professora de piano no Instituto Musical Santa Cecília de Votuporanga e também ministrou aulas particulares em sua residência, compartilhando seus conhecimentos e formando alunos ao longo dos anos.Assim como o marido, Elza participou ativamente da vida comunitária da Zona Norte. No Grupo Espírita Maria de Nazaré, colaborou voluntariamente em diversas atividades, com atenção especial às ações desenvolvidas pela creche da entidade.Pedro e Elza constituíram família ao lado dos filhos Fabricio Colombo Perenha e Mirella Carla Colombo Perenha. O casal faleceu em Votuporanga, aos 71 anos. Elza morreu em 10 de abril de 2021, enquanto Pedro faleceu um dia após, ambos vítimas da Covid-19.As duas homenagens representam o reconhecimento público à história de um casal que escolheu Votuporanga para viver, trabalhar e criar seus filhos. Ao receberem os nomes de Pedro e Elza, os espaços públicos passam a preservar a memória de duas pessoas que deixaram exemplos de dedicação à família, ao trabalho, à cultura e à solidariedade.A proposta do vereador Sargento Moreno destaca que a denominação das áreas verdes vai além da identificação dos espaços públicos: representa uma maneira de manter viva a história de pessoas que contribuíram para a comunidade e cujas lembranças permanecem entre familiares, amigos e moradores de Votuporanga.“É uma homenagem muito especial, porque estamos falando de duas pessoas que construíram uma história bonita em Votuporanga, tanto na vida familiar quanto na contribuição à nossa comunidade. Pedro e Elza foram pessoas dedicadas ao trabalho, à família e ao próximo, deixando exemplos de solidariedade, generosidade e participação comunitária. Eles chegaram à nossa cidade, construíram suas vidas aqui e conquistaram o carinho de muitas pessoas. Agora, seus nomes estarão eternizados em duas áreas verdes, uma ao lado da.É uma honra poder proporcionar esse reconhecimento e contribuir para que a memória de Pedro e Elza permaneça viva nas próximas gerações”, destacou o vereador.A sessão ordinária desta segunda-feira contou com a presença dos filhos e demais familiares de Pedro e Elza, que acompanharam a homenagem prestada pela Câmara Municipal.