O equipamento será destinado para os setores de Compras, Atendimento ao Público e ISSQN

publicado em 17/11/2026

O equipamento será destinado para os setores de Compras, Atendimento ao Público e ISSQN Foto: PRefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga abriu um processo de licitação para a compra de 20 computadores e 34 monitores no valor máximo de R$ 106,2 mil. O equipamento será destinado para os setores de Compras, Atendimento ao Público e ISSQN.De acordo com o edital, o preço estimado será de R$ 4.289,99 para cada computador e R$ 601,40 para cada monitor. Na divisão por setores, Atendimento ao Público receberá seis itens de cada, Compras ficará com 6 PCs e 12 monitores e o ISSQN terá oito e 16, respectivamente.A justificativa para que dois setores recebam uma maior quantidade de monitores é que cada estação será equipada com duas telas. “Nos setores de ISSQN e Compras, o uso de dois monitores por estação permitirá a visualização simultânea de sistemas, documentos, consultas, cadastros e processos, reduzindo alternâncias de tela e favorecendo a produtividade, a conferência de informações e a precisão operacional. No Atendimento ao Público, será utilizado um monitor por estação”, afirmou a Prefeitura no edital.A descrição mínima necessária para cada computador é de possuir equivalente ao i3-14100 ou Ryzen 5 5600GT com vídeo integrado, mínimo de 12 MB de cache, 4 cores, 8 threads, frequência 3,5 Ghz, TDP 60 W a 65 W, GPU 1,5 GHz e DirectX 12, kit de memória de 16 GB (2x8 GB) DDR4 3200 MHz ou superior, SSD M.2 PCIe NVMe, de 250 GB com tecnologia 3D NAND Flash, licença do Microsoft Windows 11 Pro 64 bits português e garantia de um ano. Já os monitores deverão ser de 23,8 polegadas de LED, com tela widescreen e resolução Full HD, 1920 x 1080 a 75 Hz.