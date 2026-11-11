Luan Oliveira, de 24 anos, disputará a Série A2 do Paulista pelo CAV

publicado em 16/11/2026

Luan Oliveira, de 24 anos, disputará a Série A2 do Paulista pelo CAV Foto: CAV

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA direção do Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta segunda-feira (16) a contratação do atacante Luan Oliveira, de 24 anos, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 2026, que começa em janeiro.Em suas redes sociais, a Pantera Alvinegra comentou o acerto com o atleta: “o extremo Luan Oliveira, de 24 anos, é o novo reforço do Clube Atlético Votuporanguense para a disputa do Paulistão A2 2027. Na temporada 2026, Luan disputou 33 partidas e marcou seis gols, atuando pelo Rio Claro, Ivinhema e Interporto, em competições como o Campeonato Brasileiro Série D, o Paulista A3 e a Segunda Divisão do Tocantinense. Com qualidade, velocidade e faro de gol, Luan chega para fortalecer o setor ofensivo da Pantera e ajudar o CAV na busca pelos objetivos da temporada Seja muito bem-vindo, Luan! Que 2027 seja um ano de muitos gols, vitórias e conquistas com a camisa alvinegra.O Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro e terá a decisão prevista para 12 de maio. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao término dessa etapa, os oito primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3 de 2028.Os confrontos eliminatórios começam nas quartas de final, com partidas de ida e volta até a decisão do campeonato. A mudança encerra o modelo adotado nesta temporada, quando os oito classificados foram distribuídos em dois quadrangulares. Na ocasião, os dois primeiros colocados de cada grupo garantiram vaga nas semifinais.Em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos de cada confronto eliminatório, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis. A equipe com melhor campanha terá o direito de disputar a partida de volta em casa.Além da disputa pelo título, a Série A2 terá duas vagas de acesso à elite estadual. O campeão e o vice-campeão garantirão participação no Campeonato Paulista da Série A1 de 2028.