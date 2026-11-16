As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.

publicado em 17/11/2026

As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 104 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 15 vagas de trabalho: limpeza e copa; servente de obras; vendedor; supervisor de vendas; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de estoque; mecânico de autos; auxiliar de produção; pós vendas; ajudante geral; copeira; faxineira; pintor de móveis; porteiro; auxiliar de vendas.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 29 oportunidades disponíveis: analista comercial (MEI); consultor comercial (MEI); coordenador comercial (MEI); manicure (MEI); vendedor externo (MEI); comercial (clínica odontológica); recepção (clínica odontológica); técnico de saúde bucal; agendamento; assistente de vendas (primeiro emprego); auxiliar administrativo (legalização e societário); auxiliar administrativo (notas); marketing; recepção (masculino); secretária (salão de cabelereira); vendedor(a) (acessórios); vendedor (planos de internet); vendedor externo; balconista (padaria) garçom/garçonete (padaria); limpeza (padaria); professor de informática e robótica; professor de reforço (português e matemática); ajudante de mecânico; ajudante de motorista; auxiliar de expedição; entregador (loja de tintas e revestimentos); mecânico; motoboy.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 60 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.