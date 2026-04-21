Não há mais ingressos nem mesmo para o setor de visitantes

publicado em 27/04/2026

Não há mais ingressos nem mesmo para o setor de visitantes (Foto: José Luis Silva/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brTodos os ingressos para um dos maiores jogos da história do Clube Atlético Votuporanguense foram vendidos. Nesta terça-feira (28), às 20h, o CAV recebe o Juventus na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pelo segundo confronto da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.A equipe alvinegra precisa de uma vitória simples para garantir vaga na final da competição e assegurar o acesso ao Paulistão de 2027. O adversário, por sua vez, joga por um empate para avançar.No primeiro duelo da semifinal, realizado na manhã de terça-feira (21), na Rua Javari, em São Paulo, o Juventus venceu por 2 a 1, de virada. Como a Votuporanguense fez melhor campanha ao longo da competição, a equipe mantém a vantagem do regulamento e depende apenas de uma vitória simples no confronto de volta para subir de divisão.A carga de ingressos para a partida decisiva foi definida pela Federação Paulista de Futebol, que disponibilizou 7.500 entradas para o jogo. Desse total, 400 ingressos foram reservados para a torcida visitante. A Arena Plínio Marin tem capacidade oficial para 8.017 pessoas.