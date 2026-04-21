Não há mais ingressos nem mesmo para o setor de visitantes (Foto: José Luis Silva/Ag. Paulistão)
Daniel Marques
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Todos os ingressos para um dos maiores jogos da história do Clube Atlético Votuporanguense foram vendidos. Nesta terça-feira (28), às 20h, o CAV recebe o Juventus na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pelo segundo confronto da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.
A equipe alvinegra precisa de uma vitória simples para garantir vaga na final da competição e assegurar o acesso ao Paulistão de 2027. O adversário, por sua vez, joga por um empate para avançar.
No primeiro duelo da semifinal, realizado na manhã de terça-feira (21), na Rua Javari, em São Paulo, o Juventus venceu por 2 a 1, de virada. Como a Votuporanguense fez melhor campanha ao longo da competição, a equipe mantém a vantagem do regulamento e depende apenas de uma vitória simples no confronto de volta para subir de divisão.
A carga de ingressos para a partida decisiva foi definida pela Federação Paulista de Futebol, que disponibilizou 7.500 entradas para o jogo. Desse total, 400 ingressos foram reservados para a torcida visitante. A Arena Plínio Marin tem capacidade oficial para 8.017 pessoas.