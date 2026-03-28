Atacante de 23 anos sai do banco, balança as redes e coloca o CAV semifinal do Paulista A2 de 2026

publicado em 01/04/2026

Atacante Hugo celebra a classificação da Votuporanguense para a semifinal da Série A2 2026 Foto: Rapha Marques

Da redaçãoAos 51 minutos do segundo tempo, quando quase ninguém do CAV acreditava mais em nada, Kauan chutou para frente, Caio Mancha tentou escorar e a bola caiu dos pés de Hugo. O resto é história. O jovem atacante foi um dos destaques da classificação do Clube Atlético Votuporanguense para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026 ao marcar o gol decisivo que garantiu a vaga da equipe.Ao longo da competição, Hugo, de 23 anos, vem ganhando carinho da torcida, que demonstra identificação com o jogador. No momento em que sua entrada em campo foi anunciada, torcedores da TOV entoaram em coro: “Ô lelê, ô lalá, o Hugo vem aí e o bicho vai pegar!”, evidenciando a expectativa em torno do atacante, conhecido por sua habilidade e velocidade pelos lados do campo.Em conversa com o, Hugo comentou sobre a emoção de marcar o gol que garantiu a classificação. “Muito feliz por estar vivendo esse momento tão importante do clube. Graças a Deus, fiz o gol da classificação, foi um momento de muita felicidade e emoção. Todo o grupo é merecedor desse momento que estamos vivendo. Agora temos que continuar com muita humildade e sempre com os pés no chão pra assim, alcançarmos nosso principal objetivo que é o título”, afirmou o jogador.Na atual edição da Série A2, Hugo soma três gols e uma assistência, números que mostram sua contribuição ofensiva ao longo da campanha. O desempenho foi destacado pelo treinador da Votuporanguense, Marcus Viola, que chegou a traçar um paralelo com Tupãzinho, ex-jogador do Corinthians conhecido por decidir partidas saindo do banco de reservas.O comandante alvinegro destacou as características do atacante e sua importância para o grupo. “O Hugo é um menino trabalhador, e a gente tenta colocar algumas coisas, coisas principalmente defensivas nele para que ele possa evoluir na sua carreira. Salve as comparações, vocês vão lembrar do Tupãzinho em 1990 pelo Corinthians. Salve as comparações, ele [Hugo] entra e acontece umas coisas ali que é difícil explicar, mas acima de tudo é um menino que trabalha, não só ele, todos que entraram também”, contou Viola.A Pantera volta a entrar em campo somente no dia 8 de abril (quarta-feira), às 19h30, na Arena Plínio Marin, contra o Água Santa.