Os atletas votuporanguenses conseguiram boas colocações na corrida de rua em Valentim Gentil, realizada neste domingo (17). A 1ª Prospere Run, prova pedestre de 5km contou com a participação de aproximadamente 502 atletas de toda nossa região e foi a primeira corrida de rua já realizada na cidade.
Os destaques femininos foram para Karina Franzin, primeira colocada geral e Franciele Vieira, na quinta colocação geral.
|1
|KARINA FRANZIN
|F
|F3539
|geral
|SEESL/AVOA
|0:18:59
|5
|FRANCIELE VIEIRA NEVES
|F
|F3034
|geral
|SEESL/AVOA
|0:21:41
|7
|MONAIZA TRINDADE
|F
|F3034
|1
|SEESL/AVOA
|0:23:23
|13
|ELIETE APARECIDA GUILHERME
|F
|F6064
|1
|SEESL/AVOA
|0:25:14
|17
|CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES TOSCHI
|F
|F1924
|1
|SEESL/AVOA
|0:25:35
Já no masculino, Fernando Ricardo Prado foi o terceiro colocado geral.
|3
|FERNANDO RICARDO PRADO
|M
|M3539
|-
|SEESL/AVOA
|0:16:38
|6
|MARCELO APARECIDO DE FRANCA
|M
|M3034
|1
|SEESL/AVOA
|0:17:50
|8
|FLAVIO PIRES SANTOS
|M
|M3539
|2
|SEESL/AVOA
|0:18:23
|10
|LUCAS MARTINS CUBO
|M
|M3034
|3
|SEESL/AVOA
|0:18:46
|12
|LAFAIETE JUNIOR AVANCO
|M
|M3034
|4
|SEESL/AVOA
|0:18:46