Votuporanga mais uma vez integra o circuito regional de corridas com etapa com provas de corrida, caminhada, corrida kids e ações de saúde voltadas à comunidade

publicado em 18/05/2026

Foto: Unimed

O Instituto Unimed Rio Preto inicia neste mês de maio uma nova edição do Circuito de Inclusão Unimed, série de corridas de rua que percorre cidades da região com a proposta de ampliar o acesso ao esporte e estimular hábitos de saúde em ambientes preparados para receber públicos diversos.Votuporanga está novamente entre as cidades que integram o circuito e receberá a segunda etapa no dia 21 de junho. As inscrições estão abertas para corrida de 5 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids.O circuito terá início neste final de semana em Fernandópolis, que abre a sequência de provas no domingo, dia 24. Após a etapa de Votuporanga, o evento seguirá para Olímpia (30 de agosto) e será encerrado em São José do Rio Preto (13 de setembro). Em todas as cidades acontecerão ações de saúde e ativações complementares no local do evento. A iniciativa amplia a experiência do participante ao oferecer serviços e orientações práticas antes mesmo da largada, integrando prevenção e atividade física no mesmo ambiente.Em Olímpia, o circuito ganha um reforço institucional com a realização de uma caminhada gratuita vinculada ao projeto Caminhadas Unimeds Paulistas, desenvolvido pela Unimed Fesp. A atividade terá vagas limitadas e exigirá inscrição prévia, seguindo o mesmo padrão de organização das demais ações.O circuito se consolidou como uma das principais iniciativas regionais voltadas à inclusão no esporte ao oferecer a categoria ACD (Atletas com Deficiência), exclusiva para pessoas com qualquer tipo de deficiência. A proposta garante estrutura específica para participação de atletas com deficiência física, visual e mobilidade reduzida, reforçando o compromisso do evento com acessibilidade e integração social.Outro diferencial do circuito é a atuação do Programa Pernas Solidárias, iniciativa do Instituto Unimed formada por atletas voluntários que acompanham os participantes da categoria ACD durante as provas. O grupo atua oferecendo suporte direto aos competidores, seja conduzindo cadeiras de rodas ou auxiliando na orientação de atletas cegos e pessoas com baixa mobilidade ao longo dos percursos.Os percursos foram desenhados para atender diferentes perfis de público. Em Fernandópolis, Votuporanga e Olímpia, haverá corrida de 5 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids. Já em São José do Rio Preto, além dessas modalidades, será incluída a prova de 10 km, ampliando o desafio para corredores mais experientes.A expectativa do Instituto Unimed é ampliar o alcance do circuito ao longo das etapas, consolidando o projeto como uma plataforma regional de mobilização em torno da inclusão e da acessibilidade no esporte. “O Circuito de Inclusão foi pensado para transformar a inclusão em uma experiência concreta dentro do esporte, garantindo que atletas com deficiência tenham estrutura, acolhimento e participação ativa em todas as etapas”, afirma o presidente do Instituto Unimed, Atilio Maximino Fernandes.A realização do circuito também reforça a atuação da Unimed Rio Preto em iniciativas que conectam saúde preventiva e engajamento comunitário. “Quando promovemos um evento com essa dimensão social, mostramos que saúde e inclusão caminham juntas. O esporte se torna um instrumento de integração e participação para toda a comunidade”, destaca o presidente da Unimed Rio Preto, Marcelo Lucio de Lima.As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.circuitodeinclusao.com. Clientes e cooperados Unimed têm acesso a valores diferenciados, mediante comprovação no momento da inscrição.ServiçoCircuito de Inclusão UnimedInscrições abertas www.circuitodeinclusao.comFernandópolis: 24/05Votuporanga: 21/06Olímpia: 30/08Rio Preto: 13/09