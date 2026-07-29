2ª edição da Rotary Run Track&Field Porecatu Unifev reuniu 665 corredores e 135 participantes na caminhada em uma manhã de esporte, saúde, solidariedade e celebração

publicado em 28/08/2026

2ª edição da Rotary Run Track&Field Porecatu Unifev reuniu 665 corredores e 135 participantes na caminhada em uma manhã de esporte, saúde, solidariedade e celebração Foto: Divulgação

A Rotary Run Track&Field Porecatu Unifev 2026, realizada no dia 16 de agosto, reuniu 800 inscritos em Votuporanga, sendo 665 participantes na corrida de 6 km e 135 na caminhada de 3 km. Promovido pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, o evento chegou à segunda edição consolidando seu espaço no calendário esportivo da cidade e incentivando a prática de atividade física, a saúde e o bem-estar.A edição teve ainda um significado especial ao comemorar o aniversário de Votuporanga e do Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, ambos celebrados no dia 8 de agosto. É importante ressaltar que um dos principais objetivos do evento é a arrecadação de valor significativo, para ser destinado a instituições assistenciais da cidade, por meio do Fundo Social de Solidariedade.A prova teve como sede o campus Cidade Universitária da UNIFEV, que recebeu a estrutura de largada, chegada, premiação e as diversas experiências oferecidas aos participantes. A UNIFEV desempenhou papel fundamental na realização do evento, não apenas como patrocinadora master, mas também ao disponibilizar seu campus como sede oficial. Professores e alunos da instituição participaram de diversas ativações e atendimentos no pós-prova, contribuindo para uma experiência ainda mais completa aos atletas.O Porecatu, também patrocinador master, teve participação decisiva para o sucesso da Rotary Run, proporcionando uma ampla estrutura de recuperação no pós-prova, com frutas, isotônicos, energéticos e diversos outros produtos para hidratação, reposição de energia e recuperação dos participantes.A corrida contou com a supervisão da Federação Paulista de Atletismo, acompanhamento de UTI móvel com médico durante a prova e seguro contra acidentes para todos os participantes, reforçando o cuidado com a segurança durante o evento.O Tiro de Guerra de Votuporanga também teve importante participação, com seus atiradores atuando no acolhimento e orientação dos participantes na chegada, além de auxiliarem no direcionamento dos veículos para as áreas de estacionamento.A realização contou ainda com o apoio institucional da Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias Municipais de Trânsito, de Esportes e de Saúde, fundamentais para a organização e segurança do evento.Um dos diferenciais da Rotary Run foi a estrutura preparada para proporcionar uma experiência completa de esporte, saúde e bem-estar. Antes e após a prova, atletas e acompanhantes tiveram acesso a ativações com café, açaí, kombucha, pipoca, frutas, isotônicos, energéticos e suplementos, além de liberação miofascial, quiropraxia, crioterapia recovery, Beauty Running, cosméticos e gravação personalizada de medalhas. A arena também contou com estrutura de internet.Recuperação, alimentação, cuidados pessoais e integração fizeram parte de uma manhã especialmente preparada para receber atletas, familiares e público.A Rotary Run Track&Field Porecatu Unifev 2026 contou com os Patrocinadores Masters Porecatu e UNIFEV, fundamentais para a estruturação e realização do evento. Como Apoios Oficiais, participaram: OdontoNeo, ibis, A Joia, Ziv Professional, Frango Rico, Noroaço, Noromix, Connect, Cytos Diagnóstico, Levity, Ville Hotel Gramadão e Facchini.A prova integrou ainda a experiência Track&Field Experience Running, com participação dePorto Saúde e TFSports, fortalecendo a estrutura e o alcance do evento.O Rotary Club agradece especialmente aos companheiros do Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, que estiveram diretamente envolvidos na preparação e realização da Rotary Run. O trabalho voluntário, o apoio e a participação dos rotarianos — muitos deles também presentes na corrida e caminhada — foram fundamentais para o sucesso desta segunda edição.O reconhecimento se estende a patrocinadores, apoiadores, parceiros, voluntários, profissionais e instituições, além de todos os atletas e participantes que fizeram parte da manhã.Mais do que uma competição esportiva, a Rotary Run 2026 uniu esporte, celebração e solidariedade. Ao reunir 800 participantes e mobilizar empresas, instituições, voluntários e a comunidade, o evento fortaleceu seu espaço no calendário de Votuporanga e transformou cada quilômetro percorrido em uma oportunidade de gerar impacto positivo para a cidade.