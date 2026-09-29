s disputas começam sábado (10) e seguem até o dia 18 de outubro

publicado em 08/10/2026

Atletas olímpicos que estarão em Votuporanaga Foto: Instagram/Contas pessoais

A partir de hoje Votuporanga começa a receber as delegações que participarão da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior "Horácio Baby Barioni", considerada a principal competição poliesportiva do Estado de São Paulo. As disputas começam sábado (10) e seguem até o dia 18 de outubro e devem reunir aproximadamente 8 mil pessoas, entre atletas, integrantes de comissões técnicas e delegações representantes de 155 municípios paulistas. A abertura oficial ocorrerá na Concha Acústica, na segunda-feira (12).Entre as pessoas que estarão em Votuporanga para os Jogos Abertos do Interior há nomes que já disputaram olimpíadas. A lista conta atletas da equipe de natação de Santos: Fernando Scheffer (medalhista olímpico em Tokyo 2021), Daynara Paula (atleta olímpica), André Linhares (atleta olímpico), Guilherme Basseto (atleta olímpico) e Léo de Deus (finalista olímpico Tokyo 2021).Outra personalidade que estará na cidade é Rodrigão, ex-jogador de vôlei que conquistou uma medalha de ouro de duas de prata em olímpiadas, é membro da delegação de Praia Grande. Narcísio, ex-jogador de futebol e chefe da delegação de Santos, é presença garantida em Votuporanga. O ex-mesatenista Hugo Hoyama e a ex-atleta do salto em distância Maurren Maggi (medalha de ouro em Pequim 2008) também estarão na cidade.