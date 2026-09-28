Na cidade, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão

publicado em 08/10/2026

Em Votuporanga foram cumpridos três mandados de busca e apreensão (Foto: A Cidade)

Da redaçãoUma ação policial realizada na manhã desta quinta-feira (8) resultou na prisão em flagrante de um pastor, em São José do Rio Preto, e de um programador, em Santa Fé do Sul. Os dois são investigados por suposta participação em um grupo internacional que comercializava imagens relacionadas a abuso e exploração sexual infantil.As diligências também alcançaram outros investigados no Noroeste Paulista, entre eles um policial penal de Votuporanga. Na cidade, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, enquanto Santa Fé do Sul teve uma ordem judicial executada pelas equipes policiais.A operação faz parte de uma investigação internacional conduzida com a colaboração da Interpol. As ações ocorrem em diferentes etapas e envolvem países da Europa, Ásia e América Latina. Conforme a estimativa das autoridades, o grupo investigado pode reunir mais de 250 integrantes.Em São José do Rio Preto, a prisão ocorreu no bairro Jardim Maria Lúcia. Depois de ser detido, o suspeito foi encaminhado à delegacia, acompanhado dos materiais recolhidos durante o cumprimento das medidas judiciais. No bairro Jardim Tarraf, os agentes também realizaram buscas autorizadas pela Justiça.As investigações apontam que os integrantes utilizavam comunidades virtuais para comercializar os arquivos, com valores que poderiam alcançar R$ 100 mil. Para identificar os suspeitos que atuavam na região, os investigadores examinaram aproximadamente 60 GB de arquivos digitais. Os envolvidos são investigados por crimes contra a dignidade sexual e abuso infantil.