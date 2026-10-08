O dinheiro viria da Desenvolve-SP, uma agência de fomento estadual e teria taxa de 11,5% ao ano com acréscimo de IPCA e prazo até 10 anos

publicado em 08/10/2026

O empréstimo seria contratado junto à Desenvolve – SP, uma agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga enviou à Câmara na segunda-feira (5) o Projeto de Lei 203/2026, que trata da contratação de um empréstimo no valor de R$ 21 milhões para substituir lâmpadas e pavimentar vias da cidade. O empréstimo seria contratado junto à Desenvolve – SP, uma agência de fomento estadual.Do montante total, R$ 11 milhões seriam destinados à troca das lâmpadas amarelas tradicionais da cidade por um modelo mais moderno feito de LED. Segundo a Prefeitura, atualmente existem 20.474 postes de luz espalhados por Votuporanga, dos quais apenas 3.623 são de LED. Os 16.851 restantes possuem lâmpadas tradicionais de vapor de mercúrio, que seriam todas substituídas.O Executivo Municipal ainda argumenta que “estudos de engenharia demonstram que a redução de potência dos novos dispositivos propicia economia estimada em aproximadamente 51% do consumo energético atual, gerando alívio direto e recorrente no orçamento municipal.” Também é afirmado que a tecnologia LED proporciona expressiva melhoria na qualidade do serviço prestado, devido à temperatura de cor branca que amplifica a percepção de segurança e o conforto visual nas ruas, bem como o significativo aumento na eficácia luminosa, convertendo maior parcela da energia consumida em luz útil, somado à superior durabilidade dos novos equipamentos.A pavimentação iria usar os outros R$ 10 milhões. No entanto, o projeto não identifica quais vias serão escolhidas para serem pavimentadas, mas estaria incluída a construção de galerias de águas pluviais. De acordo com a redação do projeto, esse dinheiro não poderá ser utilizado para recapeamentos de vias.O empréstimo será contratado em duas etapas diferentes. A primeira será com relação ao dinheiro apenas da iluminação, que será paga em 120 meses, ou 10 anos. Já a segunda será da pavimentação com prazo de 72 meses, ou seis anos.Ambas as etapas estarão sujeitas às mesmas condições de juros, tendo que pagar 11,5% ao ano acrescido de IPCA, que nos últimos 12 meses ficou em 4,22%. Eles também terão carência de 12 meses cada, ou seja, os pagamentos começarão apenas após um ano da assinatura do contrato. Já o pagamento dos juros será feito separadamente, com depósitos trimestrais.Para garantir o pagamento das parcelas em caso de inadimplência, a Prefeitura ofereceu garantias sobre o recolhimento do ICMS e do recebimento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Isso significa que, caso a Prefeitura falhe em pagar as parcelas, a Desenvolve-SP ficará autorizada a receber o valor devido diretamente das fontes citadas.