Foto: Arquivo pessoal
As equipes de vôlei de quadra e de praia de Votuporanga competirão na categoria livre da 88° edição dos Jogos Abertos do Interior, que envolverá cerca de 180 municípios do interior do estado de São Paulo e cerca de 10.000 atletas.
As equipes dirigidas pelo técnico Márcio Fukuiama entram em ação a partir do domingo, dia 11, com o vôlei de praia, em partidas que serão realizadas no complexo esportivo Savério Maranho. A partir do dia 13 terão início as competições de vôlei de quadra, cujos jogos da equipe local serão realizados no C.S.U.
As equipes de vôlei vêm se preparando intensivamente para lutar pelos pódios inéditos desta competição, graças ao apoio da secretaria municipal de Esportes e Lazer, dirigida pelo secretário Marcello Stringari e sua equipe, e das empresas Supermercados Porecatu e A Jóia, grandes incentivadores das equipes Votuporanguenses.